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Güney Sudan'da Devlet Başkanı Mayardit'in görev süresini uzatma teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:43 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Mayardit'in görev süresini uzatma teklifi

Güney Sudan hükümeti, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve parlamentonun görev süresinin 3 yıl uzatılması için anayasa değişikliği teklifi sundu.

Güney Sudan Ulusal Parlamentosu Enformasyon Komitesi Başkanı Paul Ywane Bongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçiş hükümetinden, Devlet Başkanı Mayardit ve parlamentonun görev süresinin 2021'e kadar uzatılması için anayasa değişikliği teklifi aldıklarını belirtti.

Bongo, dün sunulan teklifin görüşülmek üzere adalet ve yasama komisyonuna sunulduğunu ve bu ay parlamentoda oylanacağını dile getirdi.

Hükümetin sunduğu teklif, parlamentonun görev süresinin uzatılmasıyla ilgili 66. madde ile Devlet Başkanı Mayardit'in görev süresini belirleyen 100. maddenin değiştirilmesini öngörüyor. Söz konusu iki madde, muhaliflerle yapılan barış anlaşmasının süresinin sona ereceği Ağustos 2018'de Devlet Başkanı Mayardit ve parlamentonun da görev süresinin biteceğine hükmediyor.

Güney Sudan hükümeti söz konusu adımı, muhaliflerle barış anlaşmasını canlandırma görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde attı. Hükümet, ağustos ayında meşruiyetini kaybetme endişesinden dolayı muhaliflerle bir anlaşmaya varmaksızın devlet başkanı ve parlamentonun görev süresini uzatmayı planlıyor.

Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirdiri Muhammed Ahmed, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ve muhalif lider Riek Machar'ın, 72 saat içinde kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören barış anlaşmasına imza attığını bildirmişti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

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Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit parlamento Riek Machar

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