Güney Sudan'da Devlet Başkanı Mayardit'in görev süresini uzatma teklifi

Güney Sudan hükümeti, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve parlamentonun görev süresinin 3 yıl uzatılması için anayasa değişikliği teklifi sundu.

Güney Sudan Ulusal Parlamentosu Enformasyon Komitesi Başkanı Paul Ywane Bongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçiş hükümetinden, Devlet Başkanı Mayardit ve parlamentonun görev süresinin 2021'e kadar uzatılması için anayasa değişikliği teklifi aldıklarını belirtti.

Bongo, dün sunulan teklifin görüşülmek üzere adalet ve yasama komisyonuna sunulduğunu ve bu ay parlamentoda oylanacağını dile getirdi.

Hükümetin sunduğu teklif, parlamentonun görev süresinin uzatılmasıyla ilgili 66. madde ile Devlet Başkanı Mayardit'in görev süresini belirleyen 100. maddenin değiştirilmesini öngörüyor. Söz konusu iki madde, muhaliflerle yapılan barış anlaşmasının süresinin sona ereceği Ağustos 2018'de Devlet Başkanı Mayardit ve parlamentonun da görev süresinin biteceğine hükmediyor.

Güney Sudan hükümeti söz konusu adımı, muhaliflerle barış anlaşmasını canlandırma görüşmelerinin sürdüğü bir dönemde attı. Hükümet, ağustos ayında meşruiyetini kaybetme endişesinden dolayı muhaliflerle bir anlaşmaya varmaksızın devlet başkanı ve parlamentonun görev süresini uzatmayı planlıyor.