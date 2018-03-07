HABER

Güney Sudan'da el bombasıyla oynayan 5 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Imotong vilayetinde buldukları el bombasıyla oynayan 5 çocuk, bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi

NAİROBİ (AA) - Güney Sudan'ın Imotong vilayetinde buldukları el bombasının infilak etmesi sonucu 5 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya basınında yer alan habere göre, Güney Sudan Imotong vilayeti güvenlik danışmanı Joseph Oriho Abulemoi, 3'ü erkek ikisi kız 5 çocuğun buldukları bir el bombasıyla oynarken bombanın infilak etmesi sonucu öldüğünü söyledi.

Abulemoi, çocuklardan birinin el bombasını yere fırlattığını, çarpmanın etkisiyle patlayan bombanın olay yerinde 3 çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olduğunu aktardı.

Hasteneye kaldırılan diğer iki çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Abulemoi, güvenlik güçlerinin olayın ardından inceleme başlattığını ifade etti.

Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklendi.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak verdi.

Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!Dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cuba Güney Sudan

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.