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Güney Sudan'da iftar programları ve gıda dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da iftar programları ve gıda dağıtımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Juba'da iftar programları düzenledi ve gıda dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Juba'da düzenlenen programlar vesilesiyle farklı günlerde toplam bin 500 kişiye iftar verildi ve 400 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Güney Sudan İslam Konseyi ve yerel sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde organize edilen iftar programları Konyo Konyo Camisi, Kuveyt Camisi, Hai Melekel Camisi, İslami Davet Derneği, İslam Konseyi Kur'an Kursu ve İslam Konseyi Merkez Ofisinde gerçekleştirildi.

İftar programlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi 400 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketi dağıtıldı.

Programların ardından, Müslüman halk ve Güney Sudan İslam Konseyi yetkilileri, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Güney Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini Müslümanlar oluşturuyor.

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