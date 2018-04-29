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Güney Sudan'da iki yardım görevlisi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da iki yardım görevlisi öldürüldü

Güney Sudan’da faaliyet gösteren uluslararası bir yardım kuruluşunun iki yerel çalışanının, silahlı grupların açtığı ateşte hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede faaliyet gösteren İsviçre merkezli Medair isimli yardım örgütünden yapılan açıklamada, ülkenin Unity eyaletinin Leer kasabasında yardım çalışması yürüten örgüt çalışanlarına silahlı gruplarca iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda ağır yaralanan iki yerel yardım görevlisinin hayatını kaybettiği, bölgedeki halkın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ve kurumun halka yardım ulaştırmayı sürdüreceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), hafta içinde, ülkenin Orta Equatoria eyaletinde 10 insani yardım çalışanın kaybolduğunu açıklamıştı.

Sudan'dan 2011'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı ''darbeye teşebbüs'' iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan insani yardım

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