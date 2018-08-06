Güney Sudan'da imzalanan barış anlaşması

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler arasında varılan anlaşmanın "kağıt üzerinde kalmayacağını" söyledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhalif lider Riek Machar ve diğer siyasi parti temsilcileri arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından konuşan Beşir, "Anlaşmanın uygulanmasını adım adım takip edeceğiz. Bu anlaşma kağıt üzerinde kalmayacak. Güney Sudan halkına karşı ahlaki sorumluluğumuz var. Biz, iki devlet içinde tek bir halkız." dedi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit de ülkede 5 yıldan bu yana yaşanan ve hiçbir anlamı olmayan savaşın, yüzlerce kişinin ölümüne ve ekonominin çöküşüne neden olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası toplum bazında ve bölgede gülünç duruma düştüklerini ve eskisinden daha fazla ayrılığa düştüklerini belirten Mayardit, "Güney Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için anlaşmayı uygulamaya hazırız. Yeterince sıkıntı çektik, şimdi anlaşmanın maddelerini uygulamalıyız." diye konuştu.