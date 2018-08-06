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Güney Sudan'da imzalanan barış anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 02:17 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir: - "Anlaşmanın uygulanmasını adım adım takip edeceğiz. Bu anlaşma kağıt üzerinde kalmayacak" - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit: - "Güney Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için anlaşmayı uygulamaya hazırız. Yeterince sıkıntı çektik, şimdi anlaşmanın maddelerini uygulamalıyız"

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler arasında varılan anlaşmanın "kağıt üzerinde kalmayacağını" söyledi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhalif lider Riek Machar ve diğer siyasi parti temsilcileri arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından konuşan Beşir, "Anlaşmanın uygulanmasını adım adım takip edeceğiz. Bu anlaşma kağıt üzerinde kalmayacak. Güney Sudan halkına karşı ahlaki sorumluluğumuz var. Biz, iki devlet içinde tek bir halkız." dedi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit de ülkede 5 yıldan bu yana yaşanan ve hiçbir anlamı olmayan savaşın, yüzlerce kişinin ölümüne ve ekonominin çöküşüne neden olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası toplum bazında ve bölgede gülünç duruma düştüklerini ve eskisinden daha fazla ayrılığa düştüklerini belirten Mayardit, "Güney Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için anlaşmayı uygulamaya hazırız. Yeterince sıkıntı çektik, şimdi anlaşmanın maddelerini uygulamalıyız." diye konuştu.

Machar ise bu anı çok beklediğini kaydederek, "Barış istiyoruz. Anlaşmanın uygulanması için siyasi iradeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni de ateşkes ilanının daha büyük savaşlara girmek için taktik olarak kullanılmaması çağrısı yaptı. Museveni, Güney Sudan'daki mücadelenin nihai olarak sonlandırılması gerektiğine işaret etti.

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler dün, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda nihai bir anlaşma imzalamıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudan hükümeti ile muhalifler, 2018’in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum’da başlamıştı.

Taraflar, 25 Temmuz’da ise mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmıştı.

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