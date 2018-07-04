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Güney Sudan'da insani yardım aracına saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da insani yardım aracına saldırı: 1 ölü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'nın kuzeyinde insani yardım taşıyan iki araca düzenlenen silahlı saldırıda araç şoförlerinden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, başkent Cuba'nın kuzeyinde insani yardım taşıyan iki araca kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda UNICEF'e ait insani yardım taşıyan araçlardan birinin şoförünün öldüğü aktarılan açıklamada, UNICEF'in olayın ayrıntılarını, hayatını kaybeden sürücünün ismini ve uyruğunu öğrenmeye çalışacağı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkede iç savaşın başladığı Aralık 2013'ten bu yana Güney Sudan'ın farklı yerlerinde 100'den fazla insani yardım görevlisi öldürüldü.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında, geçen hafta, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören bir barış anlaşmasına imza atmıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

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Güney Sudan - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İnsani yardım aracına silahlı saldırı

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