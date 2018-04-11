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Güney Sudan'da kaçırılan yardım görevlileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Muhalif lider Machar'a bağlı silahlı milisler, 7 görevliyi hükümet yararına "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle alıkoyduklarını bildirdi

CUBA (AA) - Güney Sudan'da muhalif lider Riek Machar'a bağlı silahlı milislerin, insani yardım kuruluşlarında görevli 7 kişiyi "casusluk" yaptıkları iddiasıyla kaçırdığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan silahlı muhalefetin sözcüsü Lam Foul Gabriel, yaklaşık iki hafta önce kaçırılan 7 görevlinin hükümet yararına "casusluk" yaptığına ilişkin ellerinde raporlar olduğunu söyledi.

Söz konusu 7 kişiyi bu raporlar üzerine alıkoyduklarını ve haklarında soruşturma yürüttüklerini belirten Gabriel, bazılarının Cuba'daki emniyete bağlı olduğunun kesinleştiğini iddia etti.

Gabriel, soruşturma tamamlanana kadar 7 görevlinin serbest bırakılmayacağını kaydetti.

BM Güney Sudan İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Yetkilisi Alain Noudehou, dün yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Lania bölgesinde yaşayanlara ilaç dağıtırken kaçırılan 7 görevlinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

BM tarafından hazırlanan raporlara göre, Güney Sudan'da 2013'ten bu yana 98 insani yardım görevlisi öldürüldü.

Güney Sudan 2011'de yapılan referandum sonucu Sudan'dan ayrılmış ancak etnik ayrılıklar nedeniyle iç savaşa sürüklenmişti. Taraflar arasında 2015'te imzalanan anlaşma da ülkeye barış getirmezken, çıkan çatışmalar sonucu yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü ve yüz binlerce kişinin ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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Güney Sudan Güney Sudan'da muhalif lider Riek Machar İnsani kaçırma insani yardım

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