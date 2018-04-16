Güney Sudan'da kaçırılan yardım görevlileri

Güney Sudan'da muhalif lider Riek Machar'a bağlı silahlı milislerin, "casusluk" yaptıkları iddiasıyla kaçırdığı insani yardım kuruluşlarında görevli 7 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Silahlı muhalefetin sözcüsü Lam Foul Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan Sağlık Derneğine bağlı 7 kişinin serbest bırakıldığını ve Güney Sudan-Uganda sınırındaki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) bir heyete teslim edildiklerini ifade etti.

Gabriel, yardım kuruluşu çalışanlarının, içlerinden 2'sinin Cuba hükümeti adına casusluk yapmasına rağmen serbest bırakıldığına işaret etti.

Gabriel, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Lania bölgesinde (Cuba'nın güneybatısı) yaşayanlara ilaç dağıtırken kaçırılan 7 görevlinin hükümet yararına "casusluk" yaptığına ilişkin ellerinde raporlar olduğunu ve bu kişiler hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar serbest bırakılmayacaklarını söylemişti.

BM tarafından hazırlanan raporlara göre, Güney Sudan'da 2013'ten bu yana 98 insani yardım görevlisi öldürüldü.

Güney Sudan 2011'de yapılan referandum sonucu Sudan'dan ayrılmış ancak etnik ayrılıklar nedeniyle iç savaşa sürüklenmişti. Taraflar arasında 2015'te imzalanan anlaşma da ülkeye barış getirmemiş, çıkan çatışmalar sonucu yaklaşık 10 bin kişi ölmüş, yüz binlerce kişi ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.