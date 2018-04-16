Güney Sudan'da kaçırılan yardım görevlileri

Güney Sudan'da muhalif lider Riek Machar'a bağlı silahlı milislerin, "casusluk" yaptıkları iddiasıyla kaçırdığı insani yardım kuruluşlarında görevli 7 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.
Silahlı muhalefetin sözcüsü Lam Foul Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Sudan Sağlık Derneğine bağlı 7 kişinin serbest bırakıldığını ve Güney Sudan-Uganda sınırındaki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) bir heyete teslim edildiklerini ifade etti.
Gabriel, yardım kuruluşu çalışanlarının, içlerinden 2'sinin Cuba hükümeti adına casusluk yapmasına rağmen serbest bırakıldığına işaret etti.
Gabriel, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Lania bölgesinde (Cuba'nın güneybatısı) yaşayanlara ilaç dağıtırken kaçırılan 7 görevlinin hükümet yararına "casusluk" yaptığına ilişkin ellerinde raporlar olduğunu ve bu kişiler hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar serbest bırakılmayacaklarını söylemişti.
BM tarafından hazırlanan raporlara göre, Güney Sudan'da 2013'ten bu yana 98 insani yardım görevlisi öldürüldü.
Güney Sudan 2011'de yapılan referandum sonucu Sudan'dan ayrılmış ancak etnik ayrılıklar nedeniyle iç savaşa sürüklenmişti. Taraflar arasında 2015'te imzalanan anlaşma da ülkeye barış getirmemiş, çıkan çatışmalar sonucu yaklaşık 10 bin kişi ölmüş, yüz binlerce kişi ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum