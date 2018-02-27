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Güney Sudan'da nüfusun yarısından fazlası açlık tehdidi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:47 | Son Güncelleme

Güney Sudan Ulusal İstatistik Bürosu, ülke nüfusunun 7 milyona yakınının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirdi

Güney Sudan'da yaklaşık 12 milyonluk ülke nüfusunun 7 milyona yakınının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, durumun bir an önce kontrol altına alınabilmesi için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Güney Sudan Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan raporda, ülkede 6,8 milyon insanın gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Raporda, ülkedeki çatışma ortamının ve bu nedenle insanların yerlerinden edilmesinin gıda güvensizliği yarattığı, bunun yeterli mahsul üretimi ile refah dağılımını engellediği, kalıcı makro ekonomik bozulmalara sebebiyet verdiği vurgulandı.

Raporda açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan milyonlarca insanın bu durumdan kurtulabilmesi için acil yardıma ihtiyaç duyulduğu uyarısı yapıldı.

-Bugüne kadar yaşanan en büyük gıda krizi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani Yardım Koordinatörü Yardımcısı Alain Noudehou, Güney Sudan'da acil olarak insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının endişe verici boyutlarda olduğunu söyledi.

Noudehou, mevcut durumun ülkede bugüne kadar yaşanan en büyük gıda krizi olduğunu ifade etti.

Güney Sudan'daki gıda güvensizliği ve açlık tehlikesine neden olan başlıca faktörün ülkedeki çatışma ortamı olduğuna dikkati çeken Noudehou, çatışmanın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için tüm tarafları kararlı olmaya çağırdı.

Noudehou, "ülkede acil insani yardıma ihtiyaç var, devam eden savaşın durdurulması gerekiyor, böylelikle insanlar evlerine geri dönebilsin" diye konuştu.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı darbe teşebbüsü iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

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