ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan'ın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi James Pitia Morgan, ülkesindeki savaşın bitmemesine ABD, İngiltere ve Norveç'in oluşturduğu troyka gibi yabancıl müdahalelerin sebep olduğunu söyledi.

Morgan, başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki barış anlaşması sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 8 ay sonra geçiş döneminin başlayacağını ve bu sırada ordunun ivedi şekilde birleşeceğini kaydeden Morgan, "Artış ülke savaş durumunda değil." ifadesini kullandı.

- "IGAD bağımsız değildi"

Barış müzakerelerini yürüten Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) başına Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed gelmeden önce IGAD'ın bağımsız olmadığını kaydeden Morgan, "IGAD yabancılar tarafından yönetilen bir kurumdu. Troyka ve buradan olmayan ükeler tarafından yönetiliyordu. Bölgemiz yabancılar tarafından yönetiliyordu." diye konuştu.

Morgan, "Dış müdahale hayatlara, kaynaklara ve zamana mal oldu. Vaktimizi çöpe attı. Bu yabancılar Güney Sudan'da savaşın bitmemesini istiyordu. Onların çıkarı Güney Sudan'ın kan ağlamasını izlemekti." dedi.