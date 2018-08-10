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Güney Sudan'da savaşın bitmemesinin nedeni "yabancılar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Güney Sudan'ın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi James Pitia Morgan: - "IGAD yabancılar tarafından yönetilen bir kurumdu. Troyka ve buradan olmayan ükeler tarafından yönetiliyordu. Bölgemiz yabancılar tarafından yönetiliyordu" - "Dış müdahale hayatlara, kaynaklara ve zamana mal oldu. Vaktimizi çöpe attı. Bu yabancılar Güney Sudan'da savaşın bitmemesini istiyordu. Onların çıkarı Güney Sudan'ın kan ağlamasını izlemekti"

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan'ın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi James Pitia Morgan, ülkesindeki savaşın bitmemesine ABD, İngiltere ve Norveç'in oluşturduğu troyka gibi yabancıl müdahalelerin sebep olduğunu söyledi.

Morgan, başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki barış anlaşması sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 8 ay sonra geçiş döneminin başlayacağını ve bu sırada ordunun ivedi şekilde birleşeceğini kaydeden Morgan, "Artış ülke savaş durumunda değil." ifadesini kullandı.

- "IGAD bağımsız değildi"

Barış müzakerelerini yürüten Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) başına Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed gelmeden önce IGAD'ın bağımsız olmadığını kaydeden Morgan, "IGAD yabancılar tarafından yönetilen bir kurumdu. Troyka ve buradan olmayan ükeler tarafından yönetiliyordu. Bölgemiz yabancılar tarafından yönetiliyordu." diye konuştu.

Morgan, "Dış müdahale hayatlara, kaynaklara ve zamana mal oldu. Vaktimizi çöpe attı. Bu yabancılar Güney Sudan'da savaşın bitmemesini istiyordu. Onların çıkarı Güney Sudan'ın kan ağlamasını izlemekti." dedi.

Morgan ayrıca Güney Sudan'da barış olduğunda tüm bölgeye barış geleceğini belirtti.

- Silahları susturan anlaşma

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda hafta sonu nihai bir anlaşma imzalamıştı.

Sudan'dan 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudan hükümeti ile muhalifler, 2018'in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum'da başlamıştı.

Taraflar, 25 Temmuz’da mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmıştı.

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