Güney Sudan'da tüm muhaliflere af

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, iç savaşı sona erdiren barış anlaşması ardından ülkedeki tüm muhaliflere af çıkardı.

Ulusal medyanın haberine göre, devlet televizyonunda okunan Mayardit'in af kararı, muhalif lider Riek Machar dahil 2013 yılından bu yana hükümete karşı savaşan tüm grup ve kişileri kapsıyor.

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda hafta sonu nihai bir anlaşma imzalamıştı.

Sudan'dan 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Güney Sudan hükümeti ile muhalifler, 2018’in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum’da başlamıştı.

Taraflar, 25 Temmuz’da mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmıştı.

