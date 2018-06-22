Güney Sudan'daki barış çabaları

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar ülkelerinde yaklaşık 5 yıldır süren iç savaşa son vermek için barış görüşmeleri kapsamında Etiyopya'da bir araya geldi.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülük ettiği başkent Addis Ababa'da düzenlenen olağanüstü barış görüşmeleri toplantısına Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve diğer Doğu Afrika ülkelerinin liderleri katıldı.

IGAD'a Başkanlık eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetiyle Etiyopya'ya gelen Güney Sudanlı yetkililer son 2 yıl içerisinde ilk kez yüz yüze görüşme yapıyorlar.

IGAD tarafından ortaya konulan "Köprü Önerisi" olarak adlandırılan anlaşma teklifinin güç paylaşımı, geçici güvenlik anlaşması ve orduların askersizleştirilmesi ve kantonlar oluşturulması ile ilgili konuları içerdiği belirtiliyor.

Toplantı sonrasında arabuluculuğun başarılı olması halinde barış belgelerinin, bugün IGAD liderlerini bir araya getiren zirvede imzalanması bekleniliyor.