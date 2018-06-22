Güney Sudan'daki barış çabaları

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar ülkelerinde yaklaşık 5 yıldır süren iç savaşa son vermek için barış görüşmeleri kapsamında Etiyopya'da bir araya geldi.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülük ettiği başkent Addis Ababa'da düzenlenen olağanüstü barış görüşmeleri toplantısına Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalif lider Riek Machar, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve diğer Doğu Afrika ülkelerinin liderleri katıldı.
IGAD'a Başkanlık eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetiyle Etiyopya'ya gelen Güney Sudanlı yetkililer son 2 yıl içerisinde ilk kez yüz yüze görüşme yapıyorlar.
IGAD tarafından ortaya konulan "Köprü Önerisi" olarak adlandırılan anlaşma teklifinin güç paylaşımı, geçici güvenlik anlaşması ve orduların askersizleştirilmesi ve kantonlar oluşturulması ile ilgili konuları içerdiği belirtiliyor.
Toplantı sonrasında arabuluculuğun başarılı olması halinde barış belgelerinin, bugün IGAD liderlerini bir araya getiren zirvede imzalanması bekleniliyor.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
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