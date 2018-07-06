Güney Sudan'daki iç savaşın tarafları anlaşma imzaladı

HARTUM (AA) - Güney Sudan'daki iç savaşın tarafları, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir hafta süren görüşmelerin ardından güvenlik düzenlemeleri anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, anlaşmanın, tarafların düşmanlığa son vermesini, tüm rehinelerin ve alıkonulanların serbest bırakılmasını, vatandaşların seyahat özgürlüğünün ve ürünlerin taşınma serbestliğinin sağlanmasını ve insani durumlar için kapıların açılmasını öngördüğünü söyledi.

Geçiş dönemi öncesi düzenlemelerin, şehrin her yerinin askeri görüntülerden temizlenmesini, silahların toplatılmasını, tüm güçlerin ulaşımı kolay yerde toplanması gibi hususları kapsadığını aktaran Ahmed sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son barış anlaşmasının (Ağustos 2015) üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından herkesin silahı bir kenara koyması gerek. Güney Sudan'da istikrar ve sükûnet vakti. Hartum'da imzalanan barışın halk arasında gerçekleştiğini görmemiz için daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor.".