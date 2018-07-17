Güney Sudan'dan Fransız Büyükelçiye uyarı

HARTUM (AA) - Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Juba Büyükelçisi Jean Rocks'ı, ülkeye yönelik eleştirilerinden dolayı uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Rocks'ın kısa süre önce "hükümet güçleri sivilleri hedef aldı” açıklaması üzerine Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, Büyükelçi Rocks'ın bu çerçevede uyarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

“Fransız Büyükelçi, ülkesinin ikili ilişkileri ilerletmek için neler yapabileceğini konuşmak yerine Birleşmiş Milletler tarafından hazırlandığı iddia edilen bir rapora dayanarak, Güney Sudan hükümetinin kendi vatandaşlarını öldürdüğü suçlamasını yönelterek büyük bir yanlışa imza attı.”

Açıklamada, Fransa’ya bir protesto notası sunulduğunu ifade edilerek, iki ülke ilişkilerine zarar verecek söylemlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

