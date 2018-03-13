Güney Sudan'ı Arap Birliği üyeliğine yönelten açık ve gizli sebepler

ATEM SİMON MABİOR- Siyasi uzmanlar, Güney Sudan'ı Arap Birliği'ne "gözlemci" sıfatıyla üyelik başvurusunda bulunmaya sevk eden sebepler arasında yetkililerin açıkladıkları dışında ekonomik ve siyasi boyutta başka nedenlerin de olduğu görüşünde.

Hükümet yetkilileri bu ay başında yapılan "gözlemci devlet" başvurusunu "ortak meselelerde Arap Birliği'ndeki görüşmelere katılma arzusu" ile gerekçelendiriyor.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mavuin Makvil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin Nil suları gibi önemli meselelerin tartışıldığı bir platform olduğunu ifade ederek, "Nil sularının kullanımı, tartışma sırasında Güney Sudan'ın da hazır olmasını gerektiren ortak öneme sahip meselelerden biri." dedi.

Gözlemci devlet statüsünün, oturumlara katılma ve ilgili konularda görüş belirtme hakkı vereceğini, ancak oy hakkı sağlamayacağını belirten Makvil, "Güney Sudan'ın Arap Birliği'ne katılmak için başka sebep ya da saikleri bulunmuyor." diye konuştu.

Makvil, Güney Sudan'ın bağımsızlığından bu yana başkent Cuba'da Arap Birliği'ne ait bir ofis ve delegenin bulunduğuna dikkati çekerek, "Arap bölgesi ile aramızdaki bağların güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılmasından başka bir şeye ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.