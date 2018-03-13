Güney Sudanlı medya personeline TİKA ve TRT işbirliğinde eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve TRT işbirliğinde Güney Sudan Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA, Türkiye’nin uyguladığı proaktif dış politikasının sahada somut adımlarla güçlendirilmesi, Türkiye’nin her alanda yakaladığı gelişmenin dost ve kardeş ülkelere tanıtılması ve paylaşılması amacıyla özellikle medya alanında projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda TİKA, TRT’nin radyo ve televizyon alanında sahip olduğu deneyimlerin Güney Sudan Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Medya-Tanıtım Biriminde çalışanlara aktarılması için Ankara’da TRT Genel Müdürlüğünde bir haftalık eğitim programı düzenlenmesine destek oldu. 12 kişilik heyete TRT’nin uzman personeli tarafından kamera kullanımı, ışık, ses, kurgu, haber yazım teknikleri, radyo ve televizyon program yapımı alanlarında 25 saatlik eğitim verildi. Eğitim programını başarıyla bitiren kursiyerlere Güney Sudan Ankara Büyükelçisi Majok Guandong tarafından sertifikaları takdim edildi. Törende konuşan Guandong, yeni kurulan bir devlet olduklarını, bu nedenle her alanda Türkiye’nin tecrübelerine ihtiyaçları olduğunu, medya alanında verilen eğitim programlarının artarak devam etmesini temenni ettiğini ifade etti.