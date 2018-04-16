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Güney Sudanlı muhaliflerden "geçiş hükümeti" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 03:00 | Son Güncelleme

Güney Sudan Muhalefet İttifakı: - "Mayardit ve Machar, geçmişteki başarısızlıkları nedeniyle geçiş hükümetinin bir parçası olamaz"

CUBA (AA) - Güney Sudan'da muhalif siyasi grupların çatı kuruluşu Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA), Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile muhaliflerin lideri Riek Machar'ın geçiş hükümetinde yer almamasını istedi.

Aralarında Demokratik Federalist Parti, Demokratik Ulusal Hareket, Demokratik Halk Hareketi ve Güney Sudan Ulusal Değişim Hareketi gibi siyasi oluşumların da yer aldığı ittifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçiş hükümetinin yeni bir liderlik altında olması gerektiği belirtildi.

"Mayardit ve Machar, geçmişteki başarısızlıkları nedeniyle geçiş hükümetinin bir parçası olamaz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu dönemde federal sisteme geçme çağrısı yapıldı.

2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti. 2015'te imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulması amacıyla 2017'nin Aralık ayında yeniden başlayan görüşmelerin ilk turunda ateşkes kararı alınmış, şubattaki müzakerelerin ikinci turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Tarafların, 26 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da tekrar masaya oturması bekleniyor.

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