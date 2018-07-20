Güney Sudanlı taraflar arasındaki anlaşma süreci

HARTUM (AA) - Sudan yönetimi, Güney Sudan'da iktidar ve servet paylaşımını öngören ön anlaşmanın imzalanmasının gelecek perşembeye ertelendiğini duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Sudan Eş-Şuruk televizyonunda yayımlanan açıklamasında, iktidar ve servet paylaşımı anlaşmasının daha fazla istişare için perşembe gününe ertelendiğini belirtti.

Ahmed, erteleme talebinin müzakerelere ev sahipliği yapan Sudan hükümetinden geldiğini aktardı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Gelecek perşembeye kadar Güney Sudan'da hükümet ile muhalefet arasında üzerinde anlaşılan (iktidar) paylaşım oranıyla ilgili yeni müzakere yapılmayacağını kaydeden Ahmed, "Başlangıç noktasına dönmemek için 'oranlarla' ilgili görüşme olmayacak." ifadesini kullandı.

Güney Sudanlı taraflar, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir hafta süren müzakerelerin ardından 7 Temmuz'da güvenlik düzenlemeleri anlaşmasını imzalamıştı.

Sudan'daki müzakereler, "güvenlik düzenlemeleri" ile "iktidar ve servet paylaşımı" olmak üzere iki kol üzerinden yürütülmüştü. Sudan yönetimi geçen salı günü Güney Sudanlı tarafların iktidarın paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.