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Güney Sudanlı taraflar arasındaki anlaşma süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 02:28 | Son Güncelleme

Güney Sudan'daki taraflar arasında iktidar ve servetin paylaşımını öngören ön anlaşmanın imzalanması perşembe gününe ertelendi

HARTUM (AA) - Sudan yönetimi, Güney Sudan'da iktidar ve servet paylaşımını öngören ön anlaşmanın imzalanmasının gelecek perşembeye ertelendiğini duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Sudan Eş-Şuruk televizyonunda yayımlanan açıklamasında, iktidar ve servet paylaşımı anlaşmasının daha fazla istişare için perşembe gününe ertelendiğini belirtti.

Ahmed, erteleme talebinin müzakerelere ev sahipliği yapan Sudan hükümetinden geldiğini aktardı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Gelecek perşembeye kadar Güney Sudan'da hükümet ile muhalefet arasında üzerinde anlaşılan (iktidar) paylaşım oranıyla ilgili yeni müzakere yapılmayacağını kaydeden Ahmed, "Başlangıç noktasına dönmemek için 'oranlarla' ilgili görüşme olmayacak." ifadesini kullandı.

Güney Sudanlı taraflar, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir hafta süren müzakerelerin ardından 7 Temmuz'da güvenlik düzenlemeleri anlaşmasını imzalamıştı.

Sudan'daki müzakereler, "güvenlik düzenlemeleri" ile "iktidar ve servet paylaşımı" olmak üzere iki kol üzerinden yürütülmüştü. Sudan yönetimi geçen salı günü Güney Sudanlı tarafların iktidarın paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, 27 Haziran'da kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören bir barış anlaşmasına imza atmıştı. Barış anlaşmasından bir gün sonra ise güvenlik düzenlemeleri görüşmeleri başlamıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

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