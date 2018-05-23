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Güney Sudanlı taraflar yine anlaşmaya varamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

Güney Sudanlı siyasi taraflar, IGAD'ın sunduğu hükümet yapısı önerisini kabul etmedi

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudanlı siyasi taraflar, ülkede kalıcı barışın tesis edilebilmesi için düzenlenen barış müzakerelerinde yine anlaşmaya varamadı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülüğünde yaklaşık bir haftadır yürütülen toplantılar sona erdi. Kapanış oturumuna Afrika Birliği ve BM temsilcilerinin yanı sıra IGAD Bakanlar Konseyi Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu da katıldı.

Müzakerelerde IGAD, taraflara hükümet yapısı, milletvekili ve bakanlık sayısı gibi idari konularda önerilerde bulunurken, siyasi gruplar bu öneri çerçevesinde sahip olacakları güç paylaşımını kabul etmedi.

Kapanış oturumunda konuşan Gebeyehu, yaklaşık bir senedir 2015 anlaşmasının canlandırılması için toplanıldığını hatırlatarak, şimdiye kadar öndemli zorluklar ve fırsatlarla karşılaşıldığını dile getirdi.

IGAD'ın taraflara sunduğu güç paylaşımı önerisinin dengeli olduğunu, sahadaki ekonomik ve siyasi gerçekleri göz önünde bulundurduğunu kaydeden Gebeyehu, görüşmelerin yavaş yavaş ve emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Gebeyehu ayrıca ülkenin siyasi taraflarına birbirlerine karşı olumlu mesajlar vermeleri çağrısında bulundu.

2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

2015'te imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulması amacıyla 2017'nin aralık ayında yeniden başlayan barış görüşmelerinin ilk turunda ateşkes kararı alınmış, şubat ayındaki müzakereler ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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