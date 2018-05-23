Güney Sudanlı taraflar yine anlaşmaya varamadı

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudanlı siyasi taraflar, ülkede kalıcı barışın tesis edilebilmesi için düzenlenen barış müzakerelerinde yine anlaşmaya varamadı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülüğünde yaklaşık bir haftadır yürütülen toplantılar sona erdi. Kapanış oturumuna Afrika Birliği ve BM temsilcilerinin yanı sıra IGAD Bakanlar Konseyi Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu da katıldı.

Müzakerelerde IGAD, taraflara hükümet yapısı, milletvekili ve bakanlık sayısı gibi idari konularda önerilerde bulunurken, siyasi gruplar bu öneri çerçevesinde sahip olacakları güç paylaşımını kabul etmedi.

Kapanış oturumunda konuşan Gebeyehu, yaklaşık bir senedir 2015 anlaşmasının canlandırılması için toplanıldığını hatırlatarak, şimdiye kadar öndemli zorluklar ve fırsatlarla karşılaşıldığını dile getirdi.

IGAD'ın taraflara sunduğu güç paylaşımı önerisinin dengeli olduğunu, sahadaki ekonomik ve siyasi gerçekleri göz önünde bulundurduğunu kaydeden Gebeyehu, görüşmelerin yavaş yavaş ve emin adımlarla ilerlediğini söyledi.