Güney ve Kuzey Kore arasındaki zirve

ANKARA/SEUL (AA) - Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanını mayıs ayında kapatmayı kabul ettiğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-chan'in açıklamasında, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki görüşmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer tesisinin mayısta kapatılması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Pyongyang yönetimi, nükleer tesislerin kapatılması sırasında ülkeye güvenlik uzmanlarını ve gazetecileri davet edeceği sözünü verdi. Kim, toplantı sırasında "Bazıları, çalışmayan tesisleri kapattığımızı söylüyor, göreceksiniz ki bilinenlerin dışında iki tane daha büyük deneme tünelimiz var ve gayet iyi durumdalar." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, şunları kaydetti:

"Amerika'ya karşı mukavemet göstermeme rağmen, insanlar Güney Kore, Pasifik ya da Amerika'ya nükleer füze atacak biri olmadığımı görecekler. Amerika'yla güven inşa etmek üzere sıklıkla bir araya gelsek, bize savaşı sonlandırma ve ülkemizi işgal etmeme sözü verseler neden nükleer silahları tutalım ve zor şartlarda yaşayalım."