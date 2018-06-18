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Güney ve Kuzey Kore, olimpiyat barışını Asya Oyunları'na taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

İki ülke ağustos ayında Endonezya'da yapılacak Asya Oyunları törenlerinde birlikte yer alma ve bazı spor dallarında müsabakalara ortak takımla katılma konusunda anlaştı

SEUL/ Güney ve Kuzey Kore, ağustos ayında Endonezya'da yapılacak Asya Oyunları törenlerinde birlikte yer alma ve bazı spor dallarında müsabakalara ortak takımla katılma konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, iki ülke heyetleri, Panjumon Ateşkes Köyü'ndeki Barış Evi'nde yaptıkları toplantıda, şubat ayında Güney Kore'de düzenlenen PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda spor alanındaki iş birliğiyle başlayan yakınlaşmayı sürdürmek için atılacak yeni adımları görüştü.

Heyetler, ağustos ayında Endonezya'nın Cakarta ve Palembag kentlerinde düzenlenecek Asya Oyunları'nda iki ülke sporcularının organizasyonun açılış ve kapanış törenlerinde birlikte yürümesi ve bazı spor dallarında müsabakalara ortak takımlarla katılması konusunda anlaştı.

Heyetler ayrıca iki ülke erkek basketbol takımları arasında 4 Temmuz'da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da dostluk maçı yapılmasını kararlaştırdı.

- Olimpiyat barışı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke olimpiyat komiteleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardıkları anlaşmayla olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Olimpiyatlardaki iş birliğini diplomasi alanındaki peş peşe hamleler izlemişti. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve buluşması gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.

Kim ile Moon arasında 27 Nisan'da yapılan tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.

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Asya Oyunları Endonezya Güney Kore Kuzey Kore

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