"Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı” raporu

İSTANBUL (AA) - AGS Global İcra Kurulu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz, AGS Global'in Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) adına hazırladığı "Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı” raporuna ilişkin, "Malezya sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrar, gelişmiş altyapısı, düşük maliyetli ve verimli iş gücü piyasası ile yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Sıcakyüz, yaptığı yazılı açıklamayla, şirketinin MÜSİAD için adına hazırladığı "Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı” raporunu değerlendirdi.

Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı raporunun Türkiye özel sektörünün ihracatının ve yatırımlarının artırılması noktasında bir perspektif sağlamak için hazırlandığını belirten Sıcakyüz, "Malezya sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrar, gelişmiş alt yapısı, düşük maliyetli ve verimli iş gücü piyasası ile yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunuyor." bilgilerini verdi.

Sıcakyüz şöyle devam etti:

"Hazırlanan rapor aynı ekonomik hinterland içinde okunacak ülkeler, geleneksel göstergeler, inovatif göstergeler, Türkiye’nin ihraç edebileceği ürünler ve Türkiye’nin iş birliği yapabileceği alanların tespiti temel unsurları göz önüne alınarak hazırlandı. Malezya raporunda her iki ülkenin dış ticaret verileri esas alınarak bir filtreleme yöntemi gerçekleştirildi ve Türkiye’nin Malezya’ya satabileceği avantajlı olduğu ürün grupları tespit edildi.