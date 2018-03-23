"Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı” raporu

İSTANBUL (AA) - AGS Global İcra Kurulu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz, AGS Global'in Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) adına hazırladığı "Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı” raporuna ilişkin, "Malezya sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrar, gelişmiş altyapısı, düşük maliyetli ve verimli iş gücü piyasası ile yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.
Sıcakyüz, yaptığı yazılı açıklamayla, şirketinin MÜSİAD için adına hazırladığı "Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı” raporunu değerlendirdi.
Güneydoğu Asya’nın Parlayan Yıldızı raporunun Türkiye özel sektörünün ihracatının ve yatırımlarının artırılması noktasında bir perspektif sağlamak için hazırlandığını belirten Sıcakyüz, "Malezya sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrar, gelişmiş alt yapısı, düşük maliyetli ve verimli iş gücü piyasası ile yatırımcılar açısından cazip fırsatlar sunuyor." bilgilerini verdi.
Sıcakyüz şöyle devam etti:
"Hazırlanan rapor aynı ekonomik hinterland içinde okunacak ülkeler, geleneksel göstergeler, inovatif göstergeler, Türkiye’nin ihraç edebileceği ürünler ve Türkiye’nin iş birliği yapabileceği alanların tespiti temel unsurları göz önüne alınarak hazırlandı. Malezya raporunda her iki ülkenin dış ticaret verileri esas alınarak bir filtreleme yöntemi gerçekleştirildi ve Türkiye’nin Malezya’ya satabileceği avantajlı olduğu ürün grupları tespit edildi.
Türkiye’nin ihracatında fiyat avantajını da içeren başlıca ürün grupları, reçel, şekerli bisküvi, zeytinyağı gibi gıda ve tarım ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, özellikle helal kozmetik ürünleri, plastik ve kauçuk ürünleri, tekstil ve tekstil ürünleri, beyaz eşya ve elektrikli ürünler, metal Ürünleri motorlu taşıtlar yan sanayi ve savunma sanayi ürünleri..."
- Malezya iş birliği İçin ortaklar arıyor
Sıcakyüz, Malezya ve Türkiye arasında iş birliği yapılması gereken birçok alanın olduğuna dikkati çekerek, iş dünyasının bu fırsatları yakından takip etmesi gerektiğini kaydetti.
Raporun tanıtımını MÜSİAD Sakarya Şubesi ev sahipliğinde “Malezya’da İş ve Yatırım Fırsatları” konulu geniş katılımlı bir panelle yaptıklarını aktaran Sıcakyüz, programa Türk işadamlarının yanı sıra Malezya kurumlarının temsilcilerinin de katılım sağladığını kaydetti.
Program kapsamında Malezya Ticareti Geliştirme Ajansı (MATRADE) Başkanı Idzham Abdul Hamid ve beraberindeki Malezya Yatırım Geliştirme Kurulu (MIDA), Malezya Turizm Ajansı ve Malezya Palm Yağı Ajansı temsilcilerinin birer sunum gerçekleştirdiğini bildiren Sıcakyüz, "Malezya’da İş ve Yatırım Fırsatları Paneli" nin moderatörlüğünü MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkan Yardımcısı Serdar Yeşil’in yaptığını kaydetti.
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