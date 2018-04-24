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Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

LÜBLİYANA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da başladı.

Zirvenin yapıldığı otelin girişinde Slovenya Başbakanı Miro Cerar tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, toplantı öncesi liderlerle "aile fotoğrafı" çektirdi.

"Aile fotoğrafı"nda Çavuşoğlu ile Slovenya Başbakan Cerar, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Makedonya ve Arnavutluk başbakan yardımcıları ile Sırbistan, Yunanistan, Moldova ve Romanya temsilcileri de yer aldı.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından basına kapalı olarak başladı.

Toplantıda, Güneydoğu Avrupa'ya ilişkin gündemde yer alan konular, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifleri ve bölgedeki iş birliği imkanları ele alınacak.

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