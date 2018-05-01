Güneydoğu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Ferit DEMİR- Erkan BAY- Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK- Arif ARSLAN- Resaş YİĞİZ- Nezir GÜNEŞ/TUNCELİ, ELAZIĞ, SİİRT, BATMAN, MARDİN, (DHA) - GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları coşkulu geçerken, Elazığ'da HDP ve CHP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bölge illerindeki kutlamalarda davul- zurna eşliğinde halaylar çekildi.

TUNCELİ'DE ŞENLİK HAVASINDA 1 MAYIS KUTLAMASI

Tunceli'de siyasi parti, sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, şenlik havasında geçti. Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, bir süre davul zurna eşliğinde halaylar çekip, slogan atarak 1 Mayıs kutlamalarını başlattı. Kutlama programında bir konuşma yapan HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu, bugün Türkiye'de 10 milyon insanın bin 600 lira aylıkla geçimini sağladığını söyledi.

ELAZIĞ'DA CHP VE HDP ARASINDA GERGİNLİK

Elazığ'ın Hozat Garajı'nda toplanan HDP, EMEK ve KESK'e bağlı sendika üyeleri, Perşembe Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlama alanına kadar yürüdü. Burada düzenlenen mitingde ilk olarak KESK Dönem Sözcüsü Kenan Korkmaz kısa bir konuşma yaptı. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir burada yaptığı konuşma sonunda CHP teşkilatını göstererek, "CHP tabanı halen 'hak, hukuk ve adalet' diyor ve buna samimiyeti ile inanıyor. Kutluyorum" dedi.

HDP'li Ziya Pir'in sözlerine tepki gösteren CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve teşkilat üyeleri miting alanını terk etti. CHP Elazığ İl Başkanı Kaplan, işçi bayramında siyaset yapılmaması gerektiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimse hakaret edemez. 1 Mayıs Bayram gibi kutlanmalı. 1 Mayıs, CHP'ye hakaret etme alanı değil, işçi bayramıdır. Bugünün anlamını bilmiyorlarsa anlatırız" dedi.

SİİRT'TE 1 MAYIS 15 TEMMUZ MEYDANI'NDA KUTLANDI

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri altında, davul zurna eşliğinde halay çeken işçiler günlerini coşkuyla kutladı. Siirt Belediye İş Sendikası Başkanı Halit Akınay, kutlama programında yaptığı konuşmasında, "Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günüdür. 1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kazanımlarına yönelik saldırıların artarak devam ettiği, ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerimizin en temel haklar ve özgürlüklerimizin daraltıldığı örgütlenme ve grev hakkımızın önüne, yasal ve fiili duvarlar örüldüğü günleri yaşıyoruz. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına fon dayatılması, özelleştirmeler, esnek kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma vergi adaletsizliği durmadan devem etmektedir" dedi.

BATMAN'DA 1 MAYIS HALAYLARLA KUTLANDI

Batman Demokrasi Platformu bünyesindeki 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin 16 Mayıs Şehir Stadyumu önünde düzenlediği kutlamalara, HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen, Batman Milletvekilleri Saadet Becerikli, Ayşe Acar Başaran, Mehmet Ali Aslan, çeşitli sendika temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. Alanda toplananlar şarkılar eşliğinde halay çekti. Etkinlikte konuşan HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin tarihi fırsat olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hem iktidara, hem muhalefet partilerine çok açık çağrıda bulunuyoruz; bize bir adım gelme cesaretini gösterene biz üç adım gelmeye varız. Ama bizi yok sayanı yok saymaya da varız. Bizi görmezlikten geleni, bizi suç örgütü gibi göstermeye çalışanı, yasal bir partiyi ve demokratik mücadelesini kriminalize etmeye çalışanları da sandıkta gömeceğimizi hep birlikte çok net göstereceğiz. Bize diyorlar ki, 'Siz oyları gizlice, çaktırmadan verin. Biz sizinle gözükmeyiz, sizinle resim çektiremeyiz, yan yana gözükemeyiz ama siz oylarınızı gizlice bize verebilirsiniz.' Bu kadar saygısızlık, bu kadar ahlaksızlık siyaset için fazla. Koltuk için değmez. Eğer bu ülkede birlikte yaşayacaksak, birlikte konuşmayı göze alacağız. Birlikte yaşacaksak birlikte yönetmeyi göze alacağız. Birlikte olacaksak, kardeşlik konusunda azıcık samimiyet taşıyorsak, o zaman birlikte siyaset yapmayı da becereceğiz. Biz elimizden gelen özveriyi fedakarlığı gösterdik. Ama bizi yok saymaya, inkar etmeye, çantada keklik, çaresiz, mecbur görmeye devam ederseniz, bunun böyle olmadığını 24 Haziran'da görürsünüz."

BİNGÖL VE ŞIRNAK'TA KUTLAMA YAPILMADI

Mardin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, HDP ve KESK öncülüğünde 15 Temmuz Şehitler Parkı alanda miting düzenlenerek kutlandı. Miting nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis, vatandaşları didik didik arandıktan sonra alana aldı. Mitingde, yerel sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkılarına vatandaşlar halaylarla eşlik etti.

Öte yandan, Bingöl ile Şırnak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle herhangi bir kutlama programı yapılmadı.