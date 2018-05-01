KESK, DİSK ve Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen, HDP ve DBP temsilcilerinin de katıldığı etkinlik 16 Mayıs Stadyumu önündeki miting alanında gerçekleştirildi.

Sendika temsilcilerinin de birer konuşma yaptığı etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.

"Emekçilerin sorunlarını çözmek, demokrasi sorununu, Kürt sorununu çözmektir. Bütün sorunlar ortaktır, çözümümüz de ortaktır. İşte halklar, emekçiler, kadınlar bu yüzden alanlarda bir aradalar."

"Şimdi tüm halkların tüm emekçilerin tüm kadınların ve gençlerin mücadele günüdür." diyen Temelli, şunları kaydetti:

Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca organize edilen etkinliğe HDP, CHP ve DBP temsilcileri de katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin ve Siirt'te etkinlikler düzenlendi.

Bu arada bazı katılımcıların LGBT’lilerin simgesi olan gökkuşağı şeklindeki flama taşıdığı görüldü.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından etkinlik konserle son buldu.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda, KESK, Türk Tabipleri Birliği, DİSK tarafından organize edilen etkinliğe CHP, HDP ve DBP temsilcileri ile İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de katıldı.

Akınay, "Bizler iş, ekmek, demokrasi, adalet ve özgürlük için ülkemizde ve dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürmesi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada Siirt'te bazı işçiler 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiler.

İşçilerden Barış Okay, tüm emekçilerin gününü kutlayarak, "Yetiştirmemiz gereken işler var. Bu nedenle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda Siirt daha da güzelleşecek." dedi.

Hakan Okay da ekmek parası için çalıştıklarını, gün farkı gözetmediklerini söyledi.

Ekmek fırınında çalışan Sabri Şanlı, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için tatil yapamadıklarını belirtti.

Yol ve kaldırım düzenlemesi yapa işçilerden Sait Turan, bayram da olsa görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Sanayide çalışan Feyzi Dağtekin de emekçi olduklarını dile getirerek, ekmek parası ve müşteriye hizmet sunmak için çalıştıklarını aktardı.

- Şırnak

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yönetimi tarafından hastanede görevli personel için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Dicle Nehri kenarında kutlama programı düzenlendi.