DİYARBAKIR (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin ve Siirt'te etkinlikler düzenlendi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca organize edilen etkinliğe HDP, CHP ve DBP temsilcileri de katıldı.
Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
"Şimdi tüm halkların tüm emekçilerin tüm kadınların ve gençlerin mücadele günüdür." diyen Temelli, şunları kaydetti:
"Emekçilerin sorunlarını çözmek, demokrasi sorununu, Kürt sorununu çözmektir. Bütün sorunlar ortaktır, çözümümüz de ortaktır. İşte halklar, emekçiler, kadınlar bu yüzden alanlarda bir aradalar."
Sendika temsilcilerinin de birer konuşma yaptığı etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.
- Batman
KESK, DİSK ve Genel-İş Sendikası tarafından düzenlenen, HDP ve DBP temsilcilerinin de katıldığı etkinlik 16 Mayıs Stadyumu önündeki miting alanında gerçekleştirildi.
Yapılan konuşmaların ardından etkinlikte mahalli sanatçılar sahne aldı.
- Mardin
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda, KESK, Türk Tabipleri Birliği, DİSK tarafından organize edilen etkinliğe CHP, HDP ve DBP temsilcileri ile İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de katıldı.
KESK Mardin Şube binası önünde bir araya gelen grup, Vali Ozan Caddesi güzergahındaki yürüyüşün ardından kutlamanın yapıldığı alana geçti.
Tertip komitesi adına konuşma yapan Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Derya Etem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından etkinlik konserle son buldu.
Bu arada bazı katılımcıların LGBT’lilerin simgesi olan gökkuşağı şeklindeki flama taşıdığı görüldü.
- Siirt
KESK Siirt Şubeler Platformu ve Belediye İş Sendikası Siirt Şubesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda birer kutlama etkinliği düzenlendi.
Katılanların davul, zurna eşliğinde halay çektiği etkinlikte konuşan Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Halit Akınay, 1 Mayıs'ın bütün işçilerin günü olduğunu vurguladı.
Akınay, "Bizler iş, ekmek, demokrasi, adalet ve özgürlük için ülkemizde ve dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürmesi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.
Bu arada Siirt'te bazı işçiler 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiler.
İşçilerden Barış Okay, tüm emekçilerin gününü kutlayarak, "Yetiştirmemiz gereken işler var. Bu nedenle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda Siirt daha da güzelleşecek." dedi.
Hakan Okay da ekmek parası için çalıştıklarını, gün farkı gözetmediklerini söyledi.
Ekmek fırınında çalışan Sabri Şanlı, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılamak için tatil yapamadıklarını belirtti.
Yol ve kaldırım düzenlemesi yapa işçilerden Sait Turan, bayram da olsa görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
Sanayide çalışan Feyzi Dağtekin de emekçi olduklarını dile getirerek, ekmek parası ve müşteriye hizmet sunmak için çalıştıklarını aktardı.
- Şırnak
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yönetimi tarafından hastanede görevli personel için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Dicle Nehri kenarında kutlama programı düzenlendi.
Programa İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Sabgatullah Anmal, Başhekim Mehmet Hidayetullah Erzen, Başhekim Yardımcısı Serdar Munis, idareciler ve sağlık çalışanları ile işçiler katıldı.
Anmal yaptığı açıklamada, bugünün emekçilerin günü olduğuna işaret ederek, "Bugünün gerçek bir bayram havasında geçmesi için bu etkinliği gerçekleştirdik. Doyasıya da eğleniyoruz. Amacımız arkadaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve pekiştirmek." ifadelerini kullandı.
İşçiler daha sonra yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekti.
- Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te bazı sendikalar ile partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerince kutlamalar düzenlendi
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