DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sağlanan huzur ortamında İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerce düzenlenen turnuva ve festivallere ev sahipliği yapıyor.

DBP'li yönetim döneminde HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine ulaşım hizmetinin aksatılması ve çöplerin toplanmaması gibi vatandaşa yaşatılan sıkıntıların görevlendirmeyle sona erdiği bölgede vatandaşlar hak ettikleri yaşam standartlarına kavuştu.

Projelerle büyük dönüşümün yaşandığı bölgede, yaşam konforla buluşurken, huzurun her alanda hissedildiği il ve ilçelerde sosyal yaşam da canlandı.

Kaynaklar verimli şekilde kullanılarak bir yandan bölge halkı belediyecilik hizmetleriyle buluşturulurken diğer yandan özlem duyulan sosyal projeler baharın da coşkusuyla bir biri ardına yaşamla buluşturuluyor.

Bu kapsamda bu ay Mardin'de "Güvercin", Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Nergis" ve Diyarbakır'da "1. Çocuk Tiyatrosu" festivalleri, deniz bulunmayan Nusaybin ilçesinde de "Plaj Voleybolu Turnuvası" düzenleniyor.