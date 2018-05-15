Güneydoğu'da ilk teravih kılındı

Diyarbakır'ın sahabeler şehri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kentte önceki yıl talihsiz olaylar oldu. Özellikle bir cuma namazı olaylar nedeniyle kılınamadı. Bu huzur ortamında hepimiz gönül rahatlığıyla buraya gelebiliyorsak buna vesile olanlara özellikle teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Abdurrahman Yıldırım, ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu akşam dualarımızda Kudüs'ü unutmayacağız. Kudüs'teki zulmün son bulması, oradaki Müslümanlara Allah'ın yardım etmesi için dua edeceğiz." dedi.

Ramazanın coşkusunu ve manevi ruhunu ilk teravih namazıyla yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan vatandaş, namaz kılıp, dua etti.

"Geylani Camisi çukur ve barikat terörü döneminde eli kanlı terör örgütü tarafından büyük oranda tahrip edilen camilerimizden biriydi. Allah'a şükür devlet ve millet el ele verdik, diğer tahrip edilen camiler gibi bu camimizi de çok kısa bir sürede onararak ibadete açmış olduk." diyen Aktaş, bugün de Şırnaklı vatandaşlarla camide, nezih ortamda teravih namazını eda ettiklerini vurguladı.

Tüm Müslümanlara hayırlı ramazanlar dileyen Akgümüş, "İsrail'in Kudüs'e saldırması ayrı bir hüzün ve bugün ramazanın ilk günü. Hem sevinci hem hüznü aynı anda yaşıyoruz." diye konuştu.

Eşi ve çocuğuyla Ulu Cami'ye gelen Sümeyra Akgümüş, manevi açıdan çok farklı duygular içinde olduğunu söyledi.

Aktaş, "İnşallah ramazan ayını bütün İslam aleminde huzur ve güven ortamı içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde idrak ederiz. Rabbimden birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik de ramazana girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettiklerini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:

"Müslümanlar bir vücudun organları gibidirler' buyurur Peygamber efendimiz. Vücudun bir organı acısa bütün vücut ağrır, bunun huzursuzluğunu çeker. Bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar çok büyük zulümler görüyor. Bu da bize büyük üzüntü veriyor. Dünyanın dört bir yanında bu zulümler devam etmektedir. Bizi üzen başka bir durum da İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olmamasıdır."

Özçelik, Allah'tan tüm İslam aleminin bir ve beraber olmayı nasip etmesini diledi.

- Mardin

Mardin'de vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

Şakir Nuhoğlu Camisi'nde namaz kılan vatandaşlardan Mahmut Çırık, ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.