Güneydoğu'da ilk teravih kılındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta ilk teravih kılındı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde vatandaşlar, ilk teravihi kılmak için "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.
Ramazanın coşkusunu ve manevi ruhunu ilk teravih namazıyla yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan vatandaş, namaz kılıp, dua etti.
Teravih öncesi ramazanın faziletlerinin anlatıldığı tarihi camide, din görevlileri tarafından ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi.
Vatandaşlardan Abdurrahman Yıldırım, ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu akşam dualarımızda Kudüs'ü unutmayacağız. Kudüs'teki zulmün son bulması, oradaki Müslümanlara Allah'ın yardım etmesi için dua edeceğiz." dedi.
Diyarbakır'ın sahabeler şehri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kentte önceki yıl talihsiz olaylar oldu. Özellikle bir cuma namazı olaylar nedeniyle kılınamadı. Bu huzur ortamında hepimiz gönül rahatlığıyla buraya gelebiliyorsak buna vesile olanlara özellikle teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.
Eşi ve çocuğuyla Ulu Cami'ye gelen Sümeyra Akgümüş, manevi açıdan çok farklı duygular içinde olduğunu söyledi.
Tüm Müslümanlara hayırlı ramazanlar dileyen Akgümüş, "İsrail'in Kudüs'e saldırması ayrı bir hüzün ve bugün ramazanın ilk günü. Hem sevinci hem hüznü aynı anda yaşıyoruz." diye konuştu.
Eşi, kızları ve torunlarıyla camiye gelen Kasım Şenol, Ulu Cami'nin önemine değindi.
Şenol, "Ülkemiz, milletimiz, İslam alemi için duacıyız. Allah birlik, beraberlik versin, ezanımızı susturmasın." diye konuştu.
- Şırnak'ta terörün tahrip ettiği camide ilk teravih
Şırnak'ta terör saldırıları sonucu tahrip edilen, onarımla yeniden ibadete açılan Geylani Camisi'nde ilk teravih kılındı.
Yeni Mahalle'deki camiyi dolduran vatandaşlar, namazın ardından şehit Filistinliler için dua okudu.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör saldırı nedeniyle tahrip edilen, yürütülen çalışmalarla hizmete açılan camide ilk teravih namazını kılmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
"Geylani Camisi çukur ve barikat terörü döneminde eli kanlı terör örgütü tarafından büyük oranda tahrip edilen camilerimizden biriydi. Allah'a şükür devlet ve millet el ele verdik, diğer tahrip edilen camiler gibi bu camimizi de çok kısa bir sürede onararak ibadete açmış olduk." diyen Aktaş, bugün de Şırnaklı vatandaşlarla camide, nezih ortamda teravih namazını eda ettiklerini vurguladı.
Aktaş, "İnşallah ramazan ayını bütün İslam aleminde huzur ve güven ortamı içerisinde, kardeşlik ruhu içerisinde idrak ederiz. Rabbimden birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını niyaz ediyoruz." şeklinde konuştu.
İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik de ramazana girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettiklerini dile getiren Özçelik, şunları kaydetti:
"Müslümanlar bir vücudun organları gibidirler' buyurur Peygamber efendimiz. Vücudun bir organı acısa bütün vücut ağrır, bunun huzursuzluğunu çeker. Bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar çok büyük zulümler görüyor. Bu da bize büyük üzüntü veriyor. Dünyanın dört bir yanında bu zulümler devam etmektedir. Bizi üzen başka bir durum da İslam aleminin birlik ve beraberlik içerisinde olmamasıdır."
Özçelik, Allah'tan tüm İslam aleminin bir ve beraber olmayı nasip etmesini diledi.
- Mardin
Mardin'de vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.
Şakir Nuhoğlu Camisi'nde namaz kılan vatandaşlardan Mahmut Çırık, ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.
"Cenab-ı Allah başta Filistin olmak üzere bütün İslam coğrafyasında ramazanı hayırlara vesile etsin. İsrail'in Filistinlere yönelik çok ciddi manada saldırısı var. Başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünya ayakta. Bugün ilk teravihle tüm İslam coğrafyası Filistin'e dua etmekte." ifadesini kullanan Çırık, gönüllerinin tek duasının Filistin'in özgürleşmesi olduğunu vurguladı.
- Siirt
Siirt'te Ulu Cami İmamı Mehmet Nezir Obut, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Obut, şöyle konuştu:
"Ramazan ayı boyunca inşallah her gün mukabele okunacak. İkindi namazından sonra da vaaz ve irşad verilecek. Her akşam da yatsı namazından sonra teravih namazı kılacağız. İnşallah ramazanı huşu içinde geçireceğiz. Ramazan ayında özellikle Filistin'de yaşanan dramın sona ermesini Allah'tan niyaz ediyoruz."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!
Gazze'de İsrail'le birlikte 60 sivili katleden ABD Başkanı Trump'tan Ramazan mesajı!
ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum