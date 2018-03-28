Güneydoğuda kamu bünyesinde ilk tüp bebek merkezi açıldı

Güneydoğuda bir ilk özelliği taşıyan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde düzenlenen törenle açıldı.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle kurulan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Gaziantep’te üremeye yardımcı tedavi merkezi özelliği taşıyan merkez, aynı zamanda Türkiye’de kamuda 2’nci basamak hastanede kurulan ilk tüp bebek merkezi oldu.

Açılışını yaptığımız merkezin Güneydoğuda kamu bünyesinde ilk tüp bebek merkezi özelliği taşıdığının altını çizen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Burası aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu da kurulan ilk merkez özelliği taşıyor. 4 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda, dar gelirli bölgelerde yaptığım çalışmalarda 2 bin aile, tüp bebek konusunda bizden yardım istedi. Tüp bebek için en yakın merkez Adana olduğundan bunu yaptıracak durumumuz yok dediler. Ben de durumun sosyal boyutunu görünce ortak bir akılla Valilik, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi ve Gaziantep Ticaret Odası’yla birlikte merkezi kurmaya karar verdik. Valimiz, bu proje için hemen talimat verdi, sivil toplum kuruluşlarından ve organize sanayi bölgesinden de destek aldık. Bir imece nasıl olur, birlikten nasıl kuvvet doğar, birlikte nasıl rahmet varı biz burada başardık. Merkezimiz, tek şehrimiz için değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne hizmet verecek. Gaziantep, sigortadır, barajdır, çaredir, ilaçtır. İlk aşamada bize gelen 2 bin aile bu merkezin açılmasını dört gezle bekliyordu. Çok önemli bir işe vesile olduk. Allah makamla sınavı cennetle buluştursun” dedi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise açılışı yapılan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinin hayırlı bir kapı olduğuna işaret ederek, “Maddi imkansızlıklar içerisinde olup da çocuk sahibi olmayı arzulayan aileler için umut oldu. Maddi imkanı iyi olan ile iyi olmayanı da eşitlemiş oluyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere yardımcı olmak amacıyla kurulan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi projesinin paydaşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut ise 800 metrekare kapalı alana kurulan merkez hakkında teknik bilgiler verdi.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Ilgın Türkçüoğlu, Gaziantep’te üremeye yardımcı tedavi merkezi özelliği taşıyan merkezin, aynı zamanda Türkiye’de kamuda 2’nci basamak hastanede kurulan ilk tüp bebek merkezi olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’nin açış kandelasını kesen protokol, merkezi gezdi, yetkililerden bilgi aldı.