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Güneydoğu'da sıcaklık 45 dereceyi aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 46 dereceye ulaştı - Sıcaklık Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt'te 43, Batman'da 44, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 46 derece ölçüldü - Diyarbakır'da aşırı sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları tarihi Sur diplerinin gölgesinde zaman geçirirken, çocuklar ise süs havuzunda serinliyor - Uzmanlar zorunlu olmadıkça hasta, yaşlı ve çocukların 10.00 ila 17.00 saatlerinde dışarı çıkmamasını önerdi - Vatandaşlardan Sıtkı Kaya: - "Sıcak dolayısıyla çile çekiyoruz. Evlerde durulmuyor, sıcaktan yatamıyoruz. Gece yarısına kadar damda veya balkonda zaman geçiriyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 46 dereceye kadar ulaştı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde geçen hafta 40 derecenin altında seyreden sıcaklık pazar gününden itibaren 6-7 derece yükseldi.

Sıcaklık Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt'te 43, Batman'da 44, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 46 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazıları gündüz açık alanlardaki gölge mekanlarda zaman geçirirken, geceleri ise damda uyumayı tercih ediyor.

- "Sıcak dolayısıyla çile çekiyoruz"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Sıtkı Kaya (67) AA muhabirine, bu yıl sıcaklığın geçmiş yıllara orana daha yüksek olduğunu söyledi.

Sıcaktan bunaldığı için gündüzleri tarihi surların gölgesinde, geceleri ise evlerinin damında oturduklarını ifade eden Kaya, özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın bunaltıcı düzeyde olduğunu dile getirdi.

Kaya, "Sıcak dolayısıyla çile çekiyoruz. Evlerde durulmuyor, sıcaktan yatamıyoruz. Gece yarısına kadar damda veya balkonda zaman geçiriyoruz." dedi.

- Çocuklar süs havuzunu doldurdu

Sur ilçesinde oturan ailelere mensup çok sayıda çocuk, Anzele'deki süs havuzunda serinliyor. Mayoları olmadığı için iç çamaşırı veya elbiseleriyle suya giren çocuklar eğlenirken, yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıyor.

Çocukların sevinç çığlıkları yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Mobilyacı Ali Haydar Uyar, sıcaktan bunaldığı için iş yerini kapatıp, serinlemek için Anzele'ye geldiğini belirterek, çocuklarla havuza girdiğini söyledi.

Uyar, bölgedeki dezavantajlı ailelere mensup çocukların yüzme havuzuna gidemediği için süs havuzuna yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

- "Terlemeyi engellerseniz ölüm dahi birçok problem çıkabilir"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, son dönemde hasta sayısında artış olduğunu belirtti.

Bunun en büyük nedeninin yüksek sıcaklık olduğunu dile getiren Toprak, zorunlu olmadıkça hasta, yaşlı ve çocuklara 10.00 ila 17.00 saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerdi.

Sıcaklığın 45 dereceyi aştığını vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Özellikle kalp hastalarının çoğunda ilaçla denge sağlanıyor. Ancak sıcak hastaların vücudunda bu dengeyi bozuyor. Onun için hastalar çok dikkatli olmalılar. Dışarı çıkıldığında terlemeyi engelleyecek giysiler giyilmemeli. Terleme kişinin rahatlamasını sağlar, denge oluşturur. Eğer terlemeyi engellerseniz ölüm dahil birçok problem çıkabilir."

Toprak, rahat elbiselerle dışarı çıkılmasını ve bol su içilmesini önererek, "Sıcak dolayısıyla su, tuz ve elektrolit kaybı çeşitli hastalıklara neden olabilir. Güneşten şemsiye ve benzeri yöntemlerle korunmaya dikkat edilmeli." ifadelerini kullandı.

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