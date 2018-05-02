Güneydoğulu kadınların eserleri İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat ve milli gelirini 2023'te 25 bin doların üzerine çıkarma hedefine doğru yürüdüğünü belirterek, "Ama bunu yaparken sadece belli bir kesimin iş gücüne katılması yetmiyor artık. Erkeklerimizin yanında kadınlarımızın da iş gücüne, üretime, o süreçlere katılımı elzem hale geldi." dedi. Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) tarafından düzenlenen, "12. Doğu'dan İstanbul'a Kadın Eli Sergisi'nin" açılışında yaptığı konuşmada, Sultanahmet Meydanı'nın bir medeniyet sergisine daha ev sahipliği yaptığını belirtti. GAP Bölgesinden gelen kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin İstanbul'da sergilenmesini çok önemli bulduğunu dile getiren Şahin, "GAP, kuzey yukarı Mezopotamya dediğimiz bölgenin oluşturduğu bir alan. Orada Anadolu medeniyetlerinin büyük bir kısmı, bu bölgede de eserlerini üretmiş. Baktığımızda Anadolu'nun tamamı bir açık hava müzesi gibidir. Sanki her tarafı bir medeniyet sembolü, bir medeniyet abidesidir. Yerin altında ve üstünde birçok eser, bu toprakların aslında ne kadar zengin olduğunun ispatı gibi duruyor." diye konuştu.

Zengin Anadolu medeniyetinin bir izdüşümü olarak, kadınların ürünlerinin Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından gelen insanlara Sultanahmet Meydanında sunulacağını aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ÇATOM'lar, GAP bölgesel kalkınma planının bünyesinde oluşturulan ve özellikle evinde oturan, eğitim noktasında bulamadığı imkanlar nedeniyle ya da başka sebeplerle belli seviyenin üstüne çıkamamış, eğitim imkanı bulamamış hanımlarımızın kendine olan güvenini arttırma, o öz güvenini yerine getirme ve iş gücüne katılım noktasında da onları cesaretlendirme fonksiyonu ifa ediyor." -Her ferdimizin nitelikli, becerikli, maharetli olması lazım" Şahin, Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat ve milli gelirini 2023'te 25 bin doların üzerine çıkarma hedefine doğru yürüdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ama bunu yaparken sadece belli bir kesimin iş gücüne katılması yetmiyor artık. Erkeklerimizin yanında kadınlarımızın da iş gücüne, üretime, o süreçlere katılımı elzem hale geldi. Çünkü en az toplumun yüzde 70-75'nin istihdama, üretime katılması lazım ki biz 25 bin doların üzerine çıkalım. Bu sadece üretim sayısı itibarıyla değil, bu üretimin niteliğinin, kalitesinin de arttırılması, özellikle ihraç edilecek malların niteliğinin, niceliğinden daha fazla arttırılarak katma değerin sağlanması bakımından çok önemli. Dolayısıyla her bir bireyimizin, ferdimizin -erkek olsun, kadın olsun- daha nitelikli, becerikli, maharetli olması lazım. Bunun da yolu bu tür kurslardan, eğitimlerden ve donanım imkanı sağlanan müesseselerden geçiyor."

Vali Şahin, kadınları teşvik eden, üretime yönlendiren ve cesaret edip de el emeği göz nuru ürünler üreten kadınlara teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "İnşallah her geçen sene burada sergilenen ürünlerin kalitesi, niteliği, o sanatsal tarafı bir seviye kat ediyor, yükselmesine sahne oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bundan daha da güzelini hep birlikte yaşayacağız." İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise Sultanahmet Meydanı'nın Türkiye'nin en fazla turist çeken merkezlerinden birisi olduğunu ve ÇATOM'lu kadınların, el emeği göz nuru ürünlerini burada sergilemekte büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. GAP'ın dünyada sayılı kalkınma projelerinden birisi olduğunu hatırlatan Uysal, "Vatandaşımızın ürettiği el ürünlerinin İstanbul'da sergilenmesi ve bunların insanlara ulaştırılması önemlidir. İnanıyorum ki bu, İstanbul ile GAP bölgesindeki insanlarımız arasında ayrı bir bağın köprüsü olacak. Doğusuyla batısıyla hep beraber el ele verdiğimiz zaman daha iyi kalkınmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kadınlarımız kursiyer değil iş kadını olacak" Uysal, bu yıl 12'ncisini düzenlediklerini sergide, kadınların elinden çıkmış ürünlerin ramazan boyunca Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunulacağına aktararak, şöyle devam etti: "GAP idaremizin 9 ilde 45 merkezde yapmış olduğu çalışmayla Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu İSMEK çalışmaları birbirlerine paralellik arz ediyor. Aslında aynı şeyler. İnsanlarımıza, kadınlarımıza kendi kabiliyetlerini ortaya koyabilme, bir şeyler üretebilme ve ürettiklerini diğer insanlara ulaştırabilme adına gerçekten çok güzel bir faaliyet. İnanıyoruz ki buralarda yapılan çalışmalar ile kendi ürettiklerini, kendi başlarına satıp ayrı bir ticari işletme kurabilen yeni girişimciler, iş kadınlarımız çıkacaktır. Sadece bu sergi ile değil, ÇATOM'un yapmış olduğu bu çalışmalar ile kadınlarımız, kursiyer kadın değil birer iş kadını olacaklardır." "Anadolu'muz çok farklı kültürlerin bir araya geldiği bir mozaiktir" diyen Uysal, bu tür çalışmaların İstanbul'da sergilenmesinin, GAP bölgesindeki çalışmaların hızlanmasına ve ülkenin birbiriyle kaynaşmasına vesile olmasını diledi.