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“Güneysu okuyoruz” etkinliği başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) tarafından okullarda “Güneysu Dergisi okuyoruz” etkinliği başlatıldı.CGC yayın organı Güneysu Dergisi’nin editörü, edebiyat öğretmeni Ahmet Doğru tarafından başlatılan etkinliğin ilki Cebelibereket Anadolu Lisesi’nde yapıldı.Lisede "Çiçeklerin Çağrısından, Kudüs’ün Acısına” isimli şiir ve fotoğraf sergisi açan Doğru, okulda aynı zamanda lise öğrencilerinin düzenlediği "Anadolu Mektebi Mustafa Kutlu Okumaları" paneline de katıldı.Doğru, panel sonrasında öğrencilerle bir araya gelerek “Güneysu Dergisi okuyoruz” etkinliğinde derginin tanıtımını yaptı.Osmaniye’deki okullarda, kültür, sanat, edebiyat dergisi Güneysu hakkında öğrencileri bilgili ve ilgili hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Doğru, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti tarafından cumartesi akşamı düzenlenecek Güneysu Dergisi 8.

“Güneysu okuyoruz” etkinliği başlatıldı

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) tarafından okullarda “Güneysu Dergisi okuyoruz” etkinliği başlatıldı.
CGC yayın organı Güneysu Dergisi’nin editörü, edebiyat öğretmeni Ahmet Doğru tarafından başlatılan etkinliğin ilki Cebelibereket Anadolu Lisesi’nde yapıldı.
Lisede "Çiçeklerin Çağrısından, Kudüs’ün Acısına” isimli şiir ve fotoğraf sergisi açan Doğru, okulda aynı zamanda lise öğrencilerinin düzenlediği "Anadolu Mektebi Mustafa Kutlu Okumaları" paneline de katıldı.
Doğru, panel sonrasında öğrencilerle bir araya gelerek “Güneysu Dergisi okuyoruz” etkinliğinde derginin tanıtımını yaptı.
Osmaniye’deki okullarda, kültür, sanat, edebiyat dergisi Güneysu hakkında öğrencileri bilgili ve ilgili hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Doğru, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti tarafından cumartesi akşamı düzenlenecek Güneysu Dergisi 8. Şiir Şöleni’ne öğrencileri davet etti.
Etkinlikte, öğrenciler Güneysu Dergisi’nde yer alan şiirleri okudu.

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