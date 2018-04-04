“Güneysu okuyoruz” etkinliği başlatıldı

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) tarafından okullarda “Güneysu Dergisi okuyoruz” etkinliği başlatıldı.
CGC yayın organı Güneysu Dergisi’nin editörü, edebiyat öğretmeni Ahmet Doğru tarafından başlatılan etkinliğin ilki Cebelibereket Anadolu Lisesi’nde yapıldı.
Lisede "Çiçeklerin Çağrısından, Kudüs’ün Acısına” isimli şiir ve fotoğraf sergisi açan Doğru, okulda aynı zamanda lise öğrencilerinin düzenlediği "Anadolu Mektebi Mustafa Kutlu Okumaları" paneline de katıldı.
Doğru, panel sonrasında öğrencilerle bir araya gelerek “Güneysu Dergisi okuyoruz” etkinliğinde derginin tanıtımını yaptı.
Osmaniye’deki okullarda, kültür, sanat, edebiyat dergisi Güneysu hakkında öğrencileri bilgili ve ilgili hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Doğru, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti tarafından cumartesi akşamı düzenlenecek Güneysu Dergisi 8. Şiir Şöleni’ne öğrencileri davet etti.
Etkinlikte, öğrenciler Güneysu Dergisi’nde yer alan şiirleri okudu.
Şehir içi tayin turu ‘pes’ dedirtti
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
YouTube'un merkezine silahlı saldırı
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum