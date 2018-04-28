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GÜNGÖREN'DE DEHŞET SAÇAN ZANLI TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

  Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA  Güngören'de trafik ışıklarında önlerini kestiği otomobil içindeki eşini öldürüp yanındakini yaralayan Serhat K., tutuklandı.  Serhat K.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Güngören'de trafik ışıklarında önlerini kestiği otomobil içindeki eşini öldürüp yanındakini yaralayan Serhat K., tutuklandı.
Serhat K. geçtiğimiz perşembe günü eşinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırmıştı. Eşi Zübeyde K.'yı (31) öldüren Serhat K. aynı araçta bulunan Veysel Y.'yi ise ağır yaralayarak kaçmıştı. Güngören Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen Serhat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
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-Emniyetten görüntü
-Şüphelinin adliyeye sevki
-Zübeyde K'nın fotoğrafı
-Veysel Y'nin fotoğrafı

28.04.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180428038

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