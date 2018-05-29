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- GÜNGÖREN'DE DEMİR KAPININ ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

- Çocukların cami önündeki oyunu faciayla sona erdi.

- Çocukların cami önündeki oyunu faciayla sona erdi.
- Tırmandığı demir kapının altında kalan 11 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),
Güngören'de caminin demir kapısının altında kalan 11 yaşındaki çocuk öldü.
Olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan Fetih Camii'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte camiye giden Mehmet Kardaş, bahçede bulunan sürgülü demir kapıya tırmandı. Çocuğun tırmandığı kilolarca ağırlığındaki demir kapı 11 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kilolarca ağırlığındaki demir kapının altından küçük çocuk vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu, o sırada içeride teravih namazı kıldıran imamında ifadesine başvuruldu.

"SEBEBİ İHMAL"
Aşur ve Aysel Kardaş çiftinin 11 çocuğundan biri olan Mehmet'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen ablaları duruma tepki gösterdi. Dava açacaklarını söyleyen abla Nuriye Kardaş , "Ortada bir ihmal var şikayetçiyiz. Dava açacağız başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.
Diğer abla Çiğdem Kardaş ise "Dün akşam aynı sofrada yemek yedik. İki hafta sonra karnesini alacak bir çocuk annesi şuan perişan. Bu perişanlığın sebebi de ihmal. Yeni yapılan bir caminin kapısı nasıl yıkılır bir çocuğun üzerine" dedi.
Küçük Mehmet'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Bitlis'in Güroymak ilçesine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Camiden görüntü
-Kapıdan görüntü
-Nuriye ve Çiğdem Kardaş ile röportaj.
-Akrabası ile röportaj
-Sürgülü kapıdan detay görüntüler
-Vatandaş ile röportaj
-Diğer detaylar

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