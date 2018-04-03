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  GÜNGÖREN'DE SOKAĞA BIRAKILAN 2 ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 08:52 | Son Güncelleme

,  Güngören'de sokağa  bırakılan iki çanta fünye ile patlatıldı.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA),
Güngören'de sokağa bırakılan iki çanta fünye ile patlatıldı.
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak'ta park halindeki araçların yanına bırakılan iki çantayı görenler polisi aradı. Çantaların bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantaları fünye ile patlattı. Patlatılan çantalardan çeşitli giysi ve ayakkabılar çıktı.

Görüntü Dökümü
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-Çantalardan görüntü
-Sokaktan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Bomba uzmanı polisin gelişi ve yapılan anonslar
-Fünye ile patlatılma anı
-Diğer detaylar

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