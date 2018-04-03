Güngören'de sokağa bırakılan 2 çanta fünye ile patlatıldı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) - GÜNGÖREN'de sokağa bırakılan iki çanta fünye ile patlatıldı.
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak'ta park halindeki araçların yanına bırakılan iki çantayı görenler polisi aradı. Çantaların bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantaları fünye ile patlattı. Patlatılan çantalardan çeşitli giysi ve ayakkabılar çıktı.
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