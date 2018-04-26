HABER

GÜNGÖREN'DE TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi. 1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı.
Çinçindere Caddesi'nde 06 AFS 948 plakalı aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile aynı istikamette ilerleyen otomobilin sürücüsü, "yol
verme" konusunda tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü aracın önünü keserek, Yıldız'a ve araç içinde oturan kadına tabancayla ateş açtı.
Kadın vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. Yaralanan Veysel Yıldız, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden uzaklaşan ve bir sokak ilerde araçtan inerek yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken saldırıya uğradıkları araç çekici ile kaldırılarak polis otoparkına çekildi.

"KADIN ÖLDÜ ADAM BOĞAZINDAN YARALIYDI"
Bir mahalleli "Kadınla adam aracın içindeymiş, şuraya aracını park etmiş, 'siz korkmuyor musunuz' deyip kadına ve adama iki el ateş etmiş. Kadın ölmüş, adam da boğazından yaralıydı. Mahallemiz çok sakin bir mahalle ilk defa böyle bir şey oluyor." dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Otomobilden görüntü
-İnceleme yapması
-Cep telefonu kamerasından olayın hemen sonrası
-Aracın kaldırılması
-Bir mahalleli ile röp.
-Detaylar

İsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktıİsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiSon dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.