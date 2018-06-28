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GÜNGÖREN'DE ZABITA-SEYYAR SATICI KAVGASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta yaralandı.

Haber: İstanbul DHA
Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. İki taraf da geri adım atmayınca olaylar çıktı. Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Zabıtalara saldırı
-Taş ve sopalarla saldırma
-Çıkan olaylar
-Polisin gelişi
-Havaya ateş açması
-Detaylar

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