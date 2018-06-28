GÜNGÖREN'DE ZABITA-SEYYAR SATICI KAVGASI KAMERADA

Haber: İstanbul DHA
Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.
Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. İki taraf da geri adım atmayınca olaylar çıktı. Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
-Zabıtalara saldırı
-Taş ve sopalarla saldırma
-Çıkan olaylar
-Polisin gelişi
-Havaya ateş açması
-Detaylar
Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü
28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Erdoğan-Bahçeli zirvesinde Meclis dağılımı ile kabine ele alındı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Okuyucu Yorumları 0 yorum