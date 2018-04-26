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GÜNGÖREN'DEKİ SALDIRIDA ÖLEN KADININ KOCASI ŞÜPHELİ OLARAK ARANIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Güngören'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Güngören'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı. Aracın önünü kesen Serhat K.'nın trafikte öldürdüğü kadının karısı Zübeyde K. olduğu öğrenildi. Serhat K. polis tarafından aranıyor.
Olay, Çinçindere Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat K., aracıyla trafikte seyrederken önündeki 06 AFS 948 plakalı aracın içerisinde eşi Zübeyde K.'yı gördü. Aracından inen Serhat K., önündeki aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile tartıştı. Öfkeli koca Serhat K., daha sonra eşi Zübeyde K. ile Veysel Yıldız'a kurşun yağdırdı. Zübeyde K. vücuduna aldığı kurşunlarla hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı sokaktan araçtan inen Serhat K. yaya olarak kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından, kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken saldırıya uğradıkları araç çekici ile kaldırılarak polis otoparkına çekildi.

"KADIN ÖLDÜ ADAM BOĞAZINDAN YARALIYDI"
Bir mahalleli "Kadınla adam aracın içindeymiş, şuraya aracını park etmiş, 'siz korkmuyor musunuz' deyip kadına ve adama iki el ateş etmiş. Kadın ölmüş, adam da boğazından yaralıydı. Mahallemiz çok sakin bir mahalle ilk defa böyle bir şey oluyor." dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araca yaklaşan saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak tekrar kendi aracına binip ara sokağa girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Otomobilden görüntü
-İnceleme yapması
-Cep telefonu kamerasından olayın hemen sonrası
-Aracın kaldırılması
-Bir mahalleli ile röp.
CEP TELEFONU KAMERASI
-Yaralının araçtan çıkarılması
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Saldırganın araca yaklaşması
-Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak kendi aracına binmesi
-Aracıyla ra sokağa girmesi

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