Güngören'deki saldırıda ölen kadının kocası şüpheli olarak aranıyor

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de, ilk belirlemelere göre trafik tartışmasından dolayı yaşandığı belirtilen cinayetin, çarpıcı detayları ortaya çıktı. Aracın önünü kesen Serhat K.'nın trafikte öldürdüğü kadının karısı Zübeyde K. olduğu öğrenildi. Serhat K. polis tarafından aranıyor.

Olay, Çinçindere Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat K., aracıyla trafikte seyrederken önündeki 06 AFS 948 plakalı aracın içerisinde eşi Zübeyde K.'yı gördü. Aracından inen Serhat K., önündeki aracın sürücüsü Veysel Yıldız ile tartıştı. Öfkeli koca Serhat K., daha sonra eşi Zübeyde K. ile Veysel Yıldız'a kurşun yağdırdı. Zübeyde K. vücuduna aldığı kurşunlarla hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı sokaktan araçtan inen Serhat K. yaya olarak kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatan polis, olay yeri incelemesi yaptı. İncelemenin ardından, kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken saldırıya uğradıkları araç çekici ile kaldırılarak polis otoparkına çekildi.