Güngören'deki silahlı saldırı

İSTANBUL(AA) - Güngören'de, bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.
Çinçindere Caddesi üzerinde dün kullandığı arabasını yol ortasında durdurup seyir halinde olan önündeki araca ateş ederek bir kadının ölmesi, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği silahla bir yakının evinde yakalanan S.K.'nın, ölen Zübeyde K.'nın eşi olduğu ve boşanma sürecinde bulundukları öğrenildi.
Güngören Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu devam eden S.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan, saldırı sonucu yaralanan sürücü V.Y'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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