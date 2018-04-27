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Güngören'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Arabaya yönelik silahlı saldırı sonucu bir kadının ölmesi, sürücünün de yaralanmasına ilişkin olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı - Şüphelinin, ölen kadının eşi olduğu belirlendi

İSTANBUL(AA) - Güngören'de, bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

Çinçindere Caddesi üzerinde dün kullandığı arabasını yol ortasında durdurup seyir halinde olan önündeki araca ateş ederek bir kadının ölmesi, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği silahla bir yakının evinde yakalanan S.K.'nın, ölen Zübeyde K.'nın eşi olduğu ve boşanma sürecinde bulundukları öğrenildi.

Güngören Asayiş Büro Amirliği'nde sorgusu devam eden S.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, saldırı sonucu yaralanan sürücü V.Y'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güngören saldırı silah

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