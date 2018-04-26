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GÜNGÖREN'DEKİ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi.

Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi. 1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Saldırı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araca yaklaşan saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak tekrar kendi aracına binip ara sokağa girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Saldırganın araca yaklaşması
-Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak kendi aracına binmesi
-Aracıyla ra sokağa girmesi

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