GÜNGÖREN'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ HEMEN SONRASI KAMERADA

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi. 1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yaralının araçtan çıkarılarak ambulansa konulması görülüyor.
Görüntü Dökümü:
Cep telefonu kamerası
-Yaralının araçtan çıkarılması
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