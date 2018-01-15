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Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:50 | Son Güncelleme 6 saat önce

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dokuz gündür aranan işadamı Ali Özdemir'in (46) cesedi bulundu. Bodrum’daki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin de sahibi olan Özdemir, eski ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Özdemir'in bir süre önce intihar girişimine kalkan eski ortağı Mustafa Ö. ile birlikte eşi ve kayınpederi de gözaltına alındı. Mustafa Ö., Özdemir'i eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü iddia etti.

Bitez mahallesindeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak Cumartesi günü sabahı kayboldu. Yakınları, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Uzun yıllardır Bodrum iş hayatının içerisinde olan Özdemir'i bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı arama çalışmalarına AKUT ekipleri de katıldı. Çalışmalar sırasında Özdemir'in aracı, Konacık mahallesinde yol kenarında park edilmiş halde bulundu.

ESKİ ORTAĞI İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Özdemir’in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

BAŞINDAN, SIRTINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. bu sabah savcılığa giderek cinayeti itiraf etti. Özdemir'in cesedi Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Özdemir’in başından, sırtından ve göğsünden ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Özdemir’in cesedi, Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KENDİSİ TESLİM OLMUŞ

Ali Özdemir’in öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından açıklama yapıldı. Katil zanlısı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö.’nün bu sabah Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek, eski ortağı Özdemir’i öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Zanlının itirafından sonra olay yerine giderek, cesedi sakladığı yeri gösterdiği öğrenildi.

Mustafa Ö.’nün cinayette kullanılan tabancayı ise Bitez Mahallesi’nde denize attığını söylediği, silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalış ekibinin arama çalışması başlattığı belirtildi.

KAYINPEDERİ VE EŞİ DE GÖZALTINDA

Mustafa Ö.’nün olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi Avni S. ile eşi Tuğba Ö.’nin de Köyceğiz’de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İHANETLE SUÇLADI...

Katil zanlısı Mustafa Ö.’nün ifadesinde, eski ortağı Ali Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, eşiyle ilişkisi olabileceğini asla aklından geçirmediğini belirterek, iki hafta önce eşi ile ile eski ortağını aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheli, olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdemir’i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü söyledi. Mustafa Ö. "Bir süredir eşim ve Ali Özdemir hakkında dedikodular duyuyordum ancak inanmıyordum. Hem eşime güveniyordum hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şoke oldum, artık dayanamaz hale geldim. Kandırılmak beynimi kemiriyordu ve bu suçu işledim. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip ölmeyi denedim ancak başaramadım" iddiasında bulundu.

Şüpheliler Mustafa Ö., kayınpederi Avni S. ve eşi Tuğba Ö.’nün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YAKINLARI HASTANEYE KOŞTU

Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma devam ediyor. Özdemir'in cesedinin bulunduğunu öğrenen yakınları hastaneye koştu. Özdemir'in yakınları, hastanede gözyaşlarını tutamadı.

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp
Ünlü işletmeciden 4 gündür haber alınamıyor
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
para ları arkadakiler yer artık Allah rahmet eylesin
@casper34070 ÖLEN ARKASINDAN KONUŞULMAZ.ADAMI NE KADAR TANIYORSUN DA ATIP TUTUYORSUN TERBİYESİZ
lanet olsun sana değdimi şimdi ne kadar paragöz olduk fatihle ardadan öğrendi millet aç bunlar doymuyolar allah rahmet eylesin öldürende bk yesin içerde
ÇALMIŞTIRRR..DA ONDAN...TEMİZLEDİLEER..KESİİNNN..?!!..
mekanın cennet olaun abi
YAZIK
madem onu vurdu kendi karısını niye vurmadı. bence bu işin altında yasak aşk değil parasal bir alacak verecek meselesi var. adamın belki çok parası vardı ve kayıtsız bir şekilde aldılar vermediler adam isteyince vermemek adına öldürdüler. madem adamı öldürdün sonra niye intihar edince kendin de ölmedin. karını da öldürmedin. bence büyük soru işaretleri mevcut
Eğerki zina var ise !!! su testisi su yolunda kırılır hesabı ALLAH sorar ALLAH herkese hak ettiği rahmeti versin bu olay bizlere ders olur umarım ...
şimdi bir insan 45 yaşlarında çocuk sahibi,eski ortağı ve onun karısıyla neden aynı evde yaşar ki?bu adam varklılı da biri sayılır yani bir kaç işletme sahibi.muhtemelen katilin dediği gibi karısı ile bir ilişkisi varmış aynı evde yaşadıklarına göre,ama ben bunu bilmiyordum demek mantıklı değil.katil kişi bence baya bir ölen adam tarafından ezilmiş.eskiden ortaktılar bu bozulmuş adamın karısını da almış.ölüm kaçınılmaz.
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