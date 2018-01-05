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Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 40 dakika önce

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay’da vurulan ve kahraman ilan edilen, ancak geçtiğimiz hafta terör örgütü FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, adliyeye getirildi.

Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017’de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e, FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Bir haftadır Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Burak Akın, bu sabah Ankara Adliyesi’ne getirildi. Akın’la birlikte, itirafları sonrası gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye getirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri Komutanı FETÖ 15 Temmuz Burak Akın Orgeneral Yaşar Güler

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Kahraman ilan edilen daha büyükler yok mu sanki.!? At izi it izine iyice karışmış durumda maalesef.
@h.guncan ne kahramanı reisicumhuru bile var gerçi oda kahraman bu ülkede vatana ihanet eden herkez kahraman
Bu işte bi iş var ama hayırlısı
@zenta82.....ne iş olacak Yalakacı yobaz dönekler..bukalemun gibi her düzene göre şekil alır..Birçok zavallı da işinden olup ailesi dağıldı cezaevinde çürüyor
Binlerce yalakacı SAHTEKAR TAKKİYECİ YOBAZ HALA ARAMIZDA KAHRAMAN ! diye fink atarkaen...Yalakacılık bilmeyen nice zavallı suçsuz hapiste veya işinden oldu ailesi dağıldı....
BU İŞLERDE BİR BİT YENİĞİ VAR. FETÖ DENEN MEL UN ÇOK SİNSİ İŞLER ÇEVİRMİŞ. ANCAK HÜKÜMET BU İŞİ DOĞRU YÖNETEMİYOR. ASIL FETÖCÜLER CİRİT ATIYOR, ELEŞTİREN LİNÇ EDİLİYOR. BU DA KAFALARDA ŞÜPHELERE NEDEN OLUYOR. İDAREMİZ DAHA BASİRETLİ DAVRANMALI. BU ÜLKENİN İSTİHBARAT SERVİSLERİ UYUYORMU. YOKSA BAŞKA İŞLERMİ VAR.
Büyük ihtimalle güvendiği dağlara kar yağdı.
BAKTIKİ İŞİN UCU KENDİNE DOĞRU GELİYOR. APAR TOPAR İTİRAFÇI OLDU. ŞU ANDA İÇERİDEKİLERİN BÜYÜK BİR KISMI KUMPASA GELMİŞ DURUMDA. ASIL FETÖCÜLER DIŞARIDA. İÇERİDE OLAN GERÇEK FETÖCÜLER DE DIŞARIDAKİLERİN HİMAYESİNDE PARTİ PARTİ DIŞARIYA ÇIKARTILMAKTA. GÜN GELECEK Kİ İÇERİDE FETÖYLE ALAKASI OLMAYAN AMA FETÖNÜN ÖNÜNDE ENGEL OLUNMASINDAN ÇEKİNİEN BİR YIĞIN İNSAN KALACAK. BENCE DARBE DENEN OLAY UCU AÇIK BİR HADİSE OLUP FETÖNÜN AMACINA ULAŞMASI İÇİN FETÖ TARAFINDAN YAZILAN BİR SENARYODUR. KİMLERİN HAPİSLERDE ÇÜRÜYECEĞİ KİMERİN DIŞARIDA OLACAĞI BELİRLENMİŞ.
incileri çalan hırsızlar,ceplerini küçük dikmişler inciler sığamıyor..siz durun daha bune ki fetö metö bence daha %10 u bile değil bence,asıl fetö yerinden bile kıpırdamamış rüzgar gibi yön değiştiriyor..bazen hortom bazenn fırtına aldanmayın daha heyelan kasırga ya dönmedi ..allah yazdıysa bozsun büyük bir oyunun içindeyiz ama kimse görmüyor her şer bitmiş gibi gözüküyor ama bu başlangıç olabilir
Bizde bu yüksek iman seviyesi oldukça; "Sütçü İMAM, Ömer HALİSDEMİR, Fethi SEKİN" bitmez, bitmesi de düşünülemez... Halkımızın Gerçek Kahramanları ????????️Kutlu tininiz şad, mekanınız uçmağ olsun. Unutursak; gök girsin, kızıl çıksın!???????? #Kahramanlarcanveriryurduyaşatmakiçin
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