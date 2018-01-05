Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi

Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017’de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e, FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Bir haftadır Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Burak Akın, bu sabah Ankara Adliyesi’ne getirildi. Akın’la birlikte, itirafları sonrası gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye getirildi. (DHA)