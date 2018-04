Günlük 150 lira yevmiyeyle işsizliğe meydan okuyorlar

Hatay’da yaşlı adamlar, günümüz teknolojisine rağmen daha ince işçilik yapmak amacıyla atlarıyla birlikte günlük 150 lira yevmiyeyle tarla sürüyor. İşçilerden 66 yaşındaki Ali Çavuş Gökçe, “Çalışana her zaman iş var. Bu mevsimde tarla süreriz. Daha sonrasında yaylalara çıkar çam kozalağı toplar onu satarız” diyerek işsizliğe meydan okuyor.

Çok sayıda vatandaşın geçimini tarımla sağladığı Hatay’ın Hassa ilçesinde at sahibi işçiler de tarla sürerek ekmek savaşı veriyor. Abdurrahman Pak (62) isimli işçi, atla tarla sürmenin çok yorucu olduğunu kaydetti.

Ali Çavuş Gökçe (66) isimli 5 çocuk babası işçi ise geçen yıl günlük 125 liraya çalışırken bu yıl 150 liraya çalıştığını belirterek, “İş zor ama para hem çalıştırır hem konuşturur. Ben de yiyorum çocuklar için de çalışıyorum. Bizden sonra gelenlere mutlaka bir şey bırakacağız” diye konuştu.

Uzun yıllar çobanlık yaptıktan sonra 25 yıldır da atıyla tarla sürdüğünü anlatan Gökçe, “Tarla dar olduğu için ekinlere zarar gelmemesi adına atla sürüyoruz. Emeğime değiyor. 150 lirayı benim gibi adama kim verir? Kim yevmiyeye götürür? Hayvanla çalıştığım için 150 lira iyi para” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de işsizlik olmadığını söyleyen Gökçe, “Çalışana her zaman iş var. Burada tüm Arap kökenliler çalışıyor mesela, ötekiler yan yatıyor. 2 çocuğum memur, birisi benle çalışıyor. Bu mevsimde çit işi var. 5-10 gün sonra yaylalara çıkar çam kozalağı toplar onu satarız. Zamanında burada ’Çocuğunuzu okutmayın gavur olur’ dediler diye bizi okutmadılar. O yüzden para kazanmaya çalışıyoruz. Malcılıkla uğraşsan, 50-100 tane kurbanlık yetiştirsem benim işim çalışan çocuklarımdan daha iyi olur” dedi.