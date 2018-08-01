Günlük burç yorumları: 1 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

1 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 01:42-13:54 arasında Ay-boşlukta ilerleyecek. Yenilik anlamındaki her şeyin dikkatli şekilde gözden geçirilmesinin önemi büyüktür. Eğer işinizi bir ekip ile yürütüyorsanız herhangi bir sorun çıkar mı, neler eksik bir bakmak gerekiyor. Gecikmeler, ufak tefek aksilikler doğal sayılmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Koç burcunda ilerleyecek Ay, tepkisel davranmaya neden olur. Bir şey canınızı sıkıyorsa sabır göstermezsiniz. Hatta olayı didikleyerek net bir şekilde anlamaya çalışabilirsiniz. İlişkinizle alakalı konularda ise ilgi ve sevgi ihtiyacınız yoğundur fakat güvensizlik yaratan problemler nedeniyle duygularınızda inişler ve çıkışlar görülebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edersiniz. Geleceğiniz, planlarınız ve hedefiniz doğrultusunda ilerlersiniz. Gayet açık ve net biçimde, ben bu yönde gidersem şu sonucu elde edebilirim diye fikir yürütebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Parasal konularda çok dikkatli hareket etmek gerekir. Engellemeler veya gecikmeler yaşanması doğaldır. Özellikle yakın çevrenizle alakalı sorunlar olabilir. Söylediklerinizin yanlış yorumlanması sizi üzebilir. Birilerinin sizi güçsüz bulması keyfinizi kaçırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Koç burcunda ilerleyecek Ay, her şeyde önce ben demeye neden olur. Hırs verir ve başarma arzusu yoğundur. Liderlik gücünüzü birçok alanda göstermenizi ve insanlar üzerinde etkili olunmasını sağlar. Fakat dozunu iyi ayarlamakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Yarım kalan işlerimizi bitirelim. Ben boşluk etkisini, bir uyarı olarak kabul ediyorum. Gözden kaçan bir şeyleri görebilmemiz, bir yanlışı düzeltebilmemiz mümkün olur. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, Partnerinizin kendine dönük davranması, sizi rahatsız eder. Buna alışkınsanız bir sorun çıkmaz. Ancak bu tavırlardan hoşlanmıyorsanız, ters bir tepkide bulunabilirsiniz. Benim tavsiyem, istemediğiniz bir şeyi ılımlı şekilde belirtmenizdir. Buna uymuyorsa belli bir mesafe koymakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Terslikle karşılaştığınızda dünyanın sonu gelmiş gibi düşünmeyiniz. İnancımız ve kendimize olan güvenimiz, sabrımız bizleri her türlü olumsuz düşünceden ve zarardan koruyabilecek kadar güçlüdür. Devamını okumak için tıklayınız