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Günlük burç yorumları: 1 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 06:53 | Son Güncelleme

Yeni ayın ilk günü, 1 Haziran Cuma günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 1 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Yeni bir aya başladığı bugün, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MAYIS PERŞEMBE

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Cuma günümüz, saat 03:53 Ay-Satürn kavuşum etkisinde başlıyor. İş hayatı, ailevi konular, günlük hayatın içinde sorumluluklar ağır basıyor. Memnun olmasak da, işimize gücümüze bakacağız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:53 Ay-Satürn kavuşumunda, sorumluluklar önemseniyor, işlerimiz dikkatli bir şekilde yapılıyor. Güne adım atarken, kendimize güvenimiz gayet yüksek olacak. Öyle çok sıcak davranmasak da, sevdiklerimizin varlığını önemseyeceğiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Saat 17:13 Merkür-Mars görünümü, sizleri aktif ve girişimci kılıyor. Merkür burcunuzda ilerlediği için, zihniniz hızlı, zeki, becerikli, iletişimde üstün performansta çalışıyor. Bu kişisel olarak planlarınızı becerikli şekilde ifade etmenizde, insanları etkilemenizde size ışıktır. Yolculuklar, görüşmeler, eğitim-iş-özel anlamda bir hayli etkileyicidir.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Saat 17:13 Merkür-Mars görünümü, fikirlerinizi kendinize saklamanın göstergesidir. Genelde finansal kaynaklar, miras, hukuk gibi konular üzerinde düşünürsünüz. Yatırımda bulunmak veya şu andaki sıkışıklıktan kurtulmak için planlar yaparsınız. Eşiniz veya bir başkasından maddi anlamda destek görürsünüz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Saat 17:29 Venüs-Jüpiter görünümü, sevdiklerinize olan duyarlılığı yükseltir. Eviniz, aileniz, sizin için önemli herkesi korur kollarsınız. Sevilmekten, ilgi görmekten hoşlanırsınız. Ailenizi ilgilendiren miras, hukuk veya mal-mülkle ilgili konularda önemli kararlar alırsınız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Saat 17:13 Merkür-Mars görünümü, bir işin olumlu şekilde sonuçlanması, bir projenin yürürlüğe konması, bir yeniliğin uygulanması anlamında gayet yararlıdır. Yeteneğine uygun bir iş bulabilirsiniz. Yarım kalan işler kolayca bitirilir. Eğitim, iş veya ticaret konularında bu görünüm destekleyicidir. Sizi rahatsız eden bir problemden kurtulursunuz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Saat 17:29 Venüs-Jüpiter görünümü, iş ve maddi konularda ilişkilerinizi önemsemenizi sağlar. Duyarlısınız. Ancak kendinizden taviz vermeyecek kadar. Kime yardımcı olacağınızı, kimden sakınıp korunmanız gerektiğini bilirsiniz. Aileniz, ülkeniz, kutsal bulduğunuz değerlerinizi koruyup kollarsınız. Eskiye ait olan güzellikleri anarsınız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:53 Ay-Satürn kavuşumu düşüncelerimizi kendimizden emin şekilde dile getirebiliriz. Sorumluluk duygumuz yüksektir. Disiplinli, dikkatli ve pratik şekilde hareket ederek başarılı işler çıkarırız.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:53 Ay-Satürn kavuşumu planlanmış işlerin yürürlüğe konacağı, sorumlulukla hareket edileceği bir gündeyiz. Bütçemizin dışına çıkmadan hareket etmek zorundayız. Bu bizim hoşumuza gitmese de, dikkat etmeliyiz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:53 Ay-Satürn kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor. Siz bu enerjiyi faydalı yönde kullanabilecek kişisiniz. Birileri üzerinde etkili olma, çalışmanızla takdir toplama, kötülüklere karşı önlem alabilme gücüne sahipsiniz. Sorumluluk, disiplin ve çalışkanlık, soğukkanlılıkla her zorluğun üstesinden gelirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:53 Ay-Satürn kavuşum etkisinde sıcakkanlı olmayız. Bunun nedeni, unutmak istediğiniz, sizi zorlayan ve içinde bir türlü çıkamadığınız sorunlardır. Ya bir şeylerle meşgul olursunuz veya mecbur olduğunuz işlere ağırlık verirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Saat 17:13 Merkür-Mars görünümü, öğrenmek, kendimizi geliştirmek, yenilikte bulunmak için teşvik edicidir. Kitap okuruz, kütüphanemizi düzenleriz. Tatil planlarımızı gözden geçiririz. Dinlenmek, toparlanmak amaçlı seyahate çıkabiliriz. Zor bir sağlık probleminden kurtulup yeniden hayata katılmak için bedenimize özen gösteririz. Kronik bir şikayetimiz varsa, doktora mutlaka görünelim.

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