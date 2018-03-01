Günlük burç yorumları - 1 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

1 Mart Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Ünlü astroloji danışmanı İrem Su; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile günlük, haftalık, aylık ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Günlük burç yorumunuzu aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. İşte 28 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 MART PERŞEMBE Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, boş sözlere, vaatler, gereksiz zaman kayıpları canımızı sıkar hatta bazen oldukça gerginleştirir. Bazı kişileri unutmak, affetmek pek kolay değildir. Elde olmadan veya isteyerek kırıcı davranabiliriz. Sabırlı olmakta ve tabii ki bilinçli davranmakta yarar var.

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, bizi bir şeyler sıkıştırıyor, zorluyor, kıskaç altına alıyor olabilir. Ancak bütün bunlar yanlış karar vermemize veya öfkeyle hareket etmemize neden olmasın. Bazı işler istediğimiz gibi gelişmiyor diye, ateşe körükle gitmeyelim. Akılcı çözümler üzerinde duralım. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, Merkür-Mars görünümü, işe yarar fikirler, çözümler, yöntemler üzerinde düşünmenin yararlı olacağını vurguluyor. Tabii ki yeniliklere açıksınız ve bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ancak attığınız adım veya uygulamak istediklerinizin hakikaten işe yarar olması gerekir. 1 - 11 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, arzularımız ve mutlaka yapmak istediklerimiz olabilir. Fakat bunların yarar ve zarar hesabını çok iyi analiz etmeliyiz. Hatta gerekirse bekleyelim ve bir daha gözden geçirelim. Bir probleminiz varsa ve bunun üstesinden gelebilmenin yolu, her türlü olasılığı hesaba katarak düşünmekle mümkündür. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, ailevi veya ilişkinizle alakalı konularda sizi rahatsız eden meseleleri tepkisel davranarak çözmek mümkün değildir. Biraz zamana bırakmakta yarar var. Söz ağızdan çıkar ancak geri dönüşü olmayabilir. Sakin ve bilinçli şekilde hareket etmemiz doğru olur.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, işlerinizi sıkıca takip etmenizde yarar var. Problemleri veya zorlukları bilinçli ve yararlı çözümler bularak aşabilirsiniz. Sağlığınıza özellikle dikkat ediniz. Etrafınızdaki insanların tavırları, sözleri nedeniyle sıkılabilirsiniz. Ancak bu aceleyle yanlış karar almanıza sebep olmasın. Burcunuz için 20 etkili tavsiye Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, finansal konular üzerinde bilinçli düşünmekte ve harcamalarınızı dikkatli şekilde yapmakta yarar var. Hangi konuda olursa olsun artı ve eksileriyle tartmak faydalıdır. Bir anda verilen karar veya atılan adım, pişmanlık yaratabilir. Siz yine de her açıdan duruma bakınız. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Merkür-Mars görünümü, ailevi konular üzerinde veya yerleşim yerinizle ilgili olarak yapılacak değişikliğin, yeniliğin her anlamda gözden geçirilmesini gerektiriyor. Planlarınızı tekrar bir ele alınız. Sizi şu anda zorlayan meseleler kendiliğinden çözülebilir. Sakin ve bilinçli hareket etmekte yarar var. Yay Günlük Burç Yorumu