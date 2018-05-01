Günlük burç yorumları: 1 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları (1-6 Mayıs haftalık burç yorumları)

1 Mayıs Salı günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 MAYIS SALI Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 1-6 Mayıs haftası, geçmişten ziyade geleceği merkez almanın yararlı olacağını işaret ediyor. Sağlığınız, çalışma hayatınızla ilgili meselelerin gayet titiz ve dikkatli şekilde gözden geçirilmesinin faydalı olacağını vurguluyor. 6 Mayıs tarihindeki bir başka görünüm, hem maddi hem de manevi anlamda yaratıcı gücünüzü devreye sokabilmenizde size yardımcıdır. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 1-6 Mayıs haftası, kazanç elde etmek amaçlı ve yarınlarımızı garanti altına alacak şekilde hareket etmenin, insanlarla bağlantı kurmanın işaretçisidir. İlişkiler genel olarak bir amaca dönük, para elde etmeye yöneliktir. Kişi yeteneklerini değerlendirirken, bunların geri dönüşümünün parasal açıdan tatmin edici olmasını bekler. Boş işler peşinde koşmanın bir yararı olmadığını bilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 1-6 Mayıs haftası, çevremizle her türlü ilişkimizde geçmişten ziyade geleceği merkez alarak bağlantı kurmamız gerektiğini vurguluyor. Kimlerle bağımız var, kimlerle ilişkimiz olmalı, nasıl bir çevrede yaşamalıyız bunlar üzerinde duracağız. 6 Mayıs tarihindeki görünüm, sizi rahatlatıcıdır. Eğer ne yaptığını, hangi yol ve hedef üzerinde yürüdüğünü bilen bir kişiyseniz, bu görünüm sayesinde yeteneklerinizi ortaya koyabilmeniz, beğendirebilmeniz mümkündür.

1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 1-6 Mayıs haftası, psikolojik ve bedensel sağlığımızın parasal sıkıntımızla birebir ilişkili olduğunu işaret ediyor. Cüzdanımız dolu değilse, kendimizi iyi hissetmiyoruz. Bu durum tabii ki pek hoş olmasa da, bir yanıyla sizi harekete geçirebilir. Hayatınızı garanti altına almanın yollarını, çarelerini ararsınız. Bu açıdan baktığımızda faydalı olabilir. 6 Mayıs tarihindeki görünüm, hayallerinizi gerçekleştirmek için yola çıkmanın işaretçidir. Sizi şifalandırıcıdır. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 1-6 Mayıs haftası, ileriyi hedef alarak ilişkiler kurmanın ve bu yönde ilerlemenin kişisel gelişiminiz yönünde önemini vurguluyor. Bizler de bunu merkez alarak sosyal hayatımızı ele alacağız. Boş işler yerine, gerçekten yararlı olana yöneleceğiz. 6 Mayıs tarihindeki görünüm, finansal ve mesleki konularda ideallerinize sahip çıkmanın, yanlış seçimlerden uzak durarak ilerlemenin önemini hatırlatır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 1-6 Mayıs haftası, iş hayatımız ve özel yaşantımızda ilişkilerimizi geleceğe dönük şekilde gözden geçirerek düzenlememizdir. Geçmişi bir yana koyup, bundan sonrası adına olumlu ve yararlı adımlar atmalıyız. 6 Mayıs tarihindeki görünüm, partnerinizin ilişkisini sahiplenmesini ve ona göre hareket etmesini beklersiniz. İdeallerinizi gölgeleyecek hiçbir kişi ve duruma tahammülünüz yoktur.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 1-6 Mayıs haftası, yolculuklar ve özel ilişkiler anlamında gayet yararlı olup, ilerisi adına gelişim yönünde destekleyicidir. Tanışmak, karşılaşmak, buluşmak ve mutlu olmaktır. Kişinin gelir geçer beraberlik yerine kalıcı olanı tercih etmesidir. Sorunların çözülmesi ve moralinizin yükselmesidir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 1-6 Mayıs haftası, insanlarla olan özel veya iş anlamında kurulan ilişkilerin göstergesidir. Plan ve projeler karşılıklı çıkarlar gözetilerek yürürlüğe konulur. Her madde gözden geçirilir. Bu size hem iş hem kişisel yaşantınızda kazanç sağlar. Geleceğe dönük düşünmeliyiz. 6 Mayıs tarihindeki görünüm, partnerinizin sizin üzerinizdeki etkisini ve sizin de aşkla büyülenmeye hazır olduğunuzun göstergesidir. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 1-6 Mayıs haftası, sizin anlaşabileceğiniz ve yanında gerçekten mutlu olacağınız kişiyi, ilişkileri, bağlantıları işaret ediyor. Şimdi gözümüz gelecekte. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin farkında olarak tercihte bulunacağız. Uzaklardan gelen biri veya farklı bir yerde yaşayan kişi size aradığınızı sunabilir.