Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

31 Mart Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su 1 Nisan için burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, ilişkilerde baskılayıcı bir unsurdur. Yalnız veya ilişkimiz olsa da fark etmez, bir şeyleri sorgular dururuz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Terazi burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı-verimli bir hayat sürmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızda ışık oluyor bize. Bedenimiz, beslenme düzenimiz, ufak tefek şikayetlerimiz veya uzun süredir devam eden rahatsızlığımız, bütün bunlara eğilmek gerekiyor. İş ortamındaki ilişkilerimiz, başkalarının bizden beklentilerine karşılık bizim isteklerimiz bu Dolunayda önemli.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, parasal ve ilişki meselelerinde sabırlı olmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü bir yandan huzuru arzularken, birileri veya bazı durumlar üzerimizde baskın olabilir.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, ilişkiniz ve aile hayatınızla alakalı konularda farklı görüşte olan kişilere tahammül etmeniz gerekebilir. Hayat şartları sizi güçlü olmaya zorluyor. Siz de her tarafı idare edeyim derken bir hayli yorulabilirsiniz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 10:05 Ay-Pluto görünüm etkisinde güçlü olma arzunuz yükselir. Sağlığınıza özen gösteriniz. Günü dinlenerek ve kendinizi mutlu ederek geçirmenizde yarar var. Saat 16:26 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, kazançlı işleri araştırmanın, geçtiğimiz 15 Mart tarihinden bu yana olanları gözden geçirmenin işaretçidir. destekleyicidir. Güven duygumuz, yeni fikirlerimiz, planlarımız üzerinde duracağız. Dikkatli ve tedbirli şekilde duruma bakacağız. arzu ettiğimiz hedefe ulaşabiliriz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, parasal konular üzerinde dikkatli düşünmenin göstergesidir. Saat 16:26 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, güven duygumuzu yükseltici ve bizi zorlayan şartları aşabilmemizde destekleyicidir. Ayrıca geçtiğimiz 15 Mart tarihinde verilen kararların gözden geçirilmesini sağlayıcıdır.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, bir yanıyla güçlenmek adına verilen mücadeleleri, diğer yanıyla ilişkilerimizde bizi zorlayan şartları işaret ediyor. Nazik ve uyumluyuz. Ancak doyuyor muyuz, huzurlu muyuz bu çok önemli. Bizi tatmin etmeyen şartlarla mücadele etmekten yorgunuz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Terazi burcunda oluşacak Dolunay, günlük yaşamda veya çalışma hayatında, düşündüğümüz girişimlerin, yeni projelerin, sağlığımızı ilgilendiren şikayetlerin düzenlenmesi isteğimizi işaret ediyor. Belki de sistem bizim işlerimize öncelik vermemizi, şartlara uymamızı, tüm gücümüzü ortaya koymamızı bekliyor. Ancak bizim fiziksel ve bedensel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekebilir. Bizden birileri beklerken, biz onlardan talepte bulunabiliriz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, parasal ve iş hayatımızla ilgili meseleleri gözden geçireceğiz.Saat 16:26 Merkür-Kuzey düğüm görünümü, geri hareketle örtüştüğü için, geçtiğimiz 15 Mart tarihinden bu yana verilmiş kararların gözden geçirilmesi, duruma bakılması yönünde önem taşıyor. Kadersel karşılaşmalar olabilir. Daha önce bitmiş bir ilişki yeniden gündeme gelebilir. Sizi arayabilir. Ancak hemen karar vermeyin. Olan bitene iyice bakın.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, güçlü olmak ve verdiğimiz mücadeleden başarılı çıkabilmek niyetindeyiz. Dış etkenler çoğu zaman bizi, başkalarıyla iyi geçinmek zorunda bırakıyor. Bu da bizi yoruyor.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, hiçbir baskı altında çökmeden, kendimizi mutlaka bir hedefe odaklamamız gerekiyor. Gelişimin sırrı, sabırlı olmamıza bağlı.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 10:05 Ay-Pluto görünümü, idare etmek zorunda kaldığımız ilişkiler veya meseleler gücümüzü azaltabilir.
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralılar var
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum